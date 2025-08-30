Norris szerint a szerencsén is múlt; Leclerc rendkívül csalódott a zandvoorti időmérő után

Lando Norris hiába bizonyult a leggyorsabbnak a Holland Nagydíj mindhárom szabadedzésén, és tűnt úgy, hogy egyértelműen lépéselőnyben van a csapattársához, Oscar Piastrihoz képest, az ausztrál a legfontosabb pillanatban állt az élre, az időmérő utolsó, mindent eldöntő szakaszában, és megszerezte idei és egyben pályafutása ötödik pole pozícióját. Az egyéni vb-összetett kilenc ponttal vezető Piastri így remek helyzetbe hozta magát a vasárnapi verseny előtt, hiszen Zandvoortban nem könnyű előzni, így sokat számít a pályapozíció.

„Ez volt a megfelelően időzített csúcsforma definíciója. Az egész hétvégén jól éreztem magam, egyszerűen volt néhány kanyar, ahol nem tudtam tovább gyorsulni. Azokban a kanyarokban most sem voltam gyorsabb, de a pálya más részein találtam még némi időt, és rendkívül boldog vagyok, hogy ilyen eredményt értem el. Eléggé nehéz hétvégének ígérkezett a mostani, ezért nagyon örülök annak, hogy így alakult” – mondta az ausztrál, majd kitért arra is, miként sikerült fordítania a kockán.

„Csak folyamatosan dolgoztam le a hátrányomat, ez a jó abban, ha sok gyakorlási idő áll a rendelkezésedre. Javultam olyan részeken, ahol már eleve sem voltam rossz, és így alakítottam ki a különbséget. Még mindig vannak területek, ahol fejlődhetnék, de összességében egészen elégedett vagyok – tette hozzá, mielőtt beszélt volna a vasárnapi esélyekről. – Mind a ketten azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk legyőzni a másikat minden egyes versenyhétvégén. Van néhány változó itt, ami megkeverheti a dolgokat, szóval meglátjuk, mit tartogat a vasárnap.”

Norris egy évvel ezelőtt dominált Zandvoortban, hiszen pole pozíciót szerzett, majd rajtelsőségét győzelemre váltotta, és az idei évben is elég erős formában kezdett a holland aszfaltcsíkon. A brit pilótánál egyik gyakorláson sem volt gyorsabb, ám végül mindössze 12 ezredmásodperccel lemaradt a pole pozícióról. A mclarenes 2024-ben nem rajtolt jól, most abban bízik, hogy sikerül jól elrugaszkodnia, hiszen a start kulcsfontosságú lehet.

„Frusztrált is vagyok, meg nem is. Szoros, és az is volt az egész hétvégén, szóval könnyen alakulhatott volna másként is. Kissé csalódott vagyok, hogy nem lett meg a pole pozíció, de kiélezett volt, jó köröket mentem, szóval nem ez jelenti a világvégét. Ilyen szél mellett sok múlik a szerencsén is. Nehéz. Jó kört futottam a Q3 elején, ám volt egy kis szembeszél az egyenesben, ami miatt vesztettem nagyjából egy századot, szóval könnyen rá lehet vágni, hogy ott ment el. De így is jó helyzetben vagyok, remek csatát vívunk. Oscar jól vezetett egész hétvégén, és jól megyünk mind a ketten az egész évben, szóval a futamon jól fogunk szórakozni.”

„Tavaly mind a ketten borzalmas rajtot vettünk, meglátjuk, mi lesz idén. Nem hiszem, hogy a belső ív sokkal jobb, de hosszú verseny áll előttünk, sok kör, és kiderül, milyen lesz az időjárás is.”

Ugyan Max Verstappen a nyitó nap végén még úgy fogalmazott, hogy az első ötösbe kerülés is nehézséget okozhat a számára, ő volt a McLaren első számú üldözője, és a végén még egy abszolút legjobb szektoridővel is felhívta magára a figyelmet. A hazai közönség előtt szereplő holland végül szűk 3 tizeddel maradt el, és jó esélye van rá, hogy folytassa a dobogós sorozatát Zandvoortban.

„Ez a hétvége nehéz volt a számunkra, de a kvalifikáción éreztem magam a legjobban a kocsiban. Nagyon elégedett vagyok a harmadik hellyel, és a közönség csodálatos energiákat áraszt, mindig különleges érzés látni a narancssárgába boruló lelátókat. A McLaren rendkívül gyors, szóval fontos, hogy a saját versenyünkre összpontosítunk, de mindenképpen szép előrelépést tettünk meg, és bízom benne, hogy ezt továbbvisszük vasárnapra is.”

Bár a holland harmadik helye egy ideig veszélyben forgott, mivel a sportfelügyelők beidézték szükségtelenül lassú vezetés miatt, végül felmentették, így a versenyző megtarthatta a pozícióját.

Mire lehet képes a francia vasárnap? (Fotó: AFP)

Az időmérő meglepetésembere Isack Hadjar volt, aki a Racing Bullsszal odafért a második rajtsorba. „Nagyon élveztem, de őszintén szólva elég nehéz időmérőnk volt. Liam (Lawson) az edzések nagy részében gyorsabb volt nálam, szóval mélyre kellett ásnom, hogy valami különlegeset húzhassak elő. Az autó nagyon-nagyon jónak érződött azon az utolsó körön, a gumik előkészítése tökéletes volt, a köröm tiszta volt. Nagyszerű munkát végzett a csapat.”

„Nagyszerűen érzem magam! A péntekem teljes katasztrófa volt, szóval egyáltalán nem számítottam erre. Reggel jó érzésekkel ébredtem, de tudtuk, hogy már az is nehézséget fog okozni, hogy elérjük a harmadik szakaszt. Aztán valójában mindkét autónkkal sikerült bejutnunk a Q3-ba. A csapattársam nagyon keményen hajtott, és én mindent összetettem az utolsó gyors köröm alkalmával. Nagyszerű kör volt, szóval elégedett vagyok. Sok önbizalmat ad, mert mostanság úgy éreztem, hogy valamivel jobb a versenytempónk. Az autó nagyon rendben van itt. Liam elég gyors volt a hosszú etapján pénteken, szóval ez még tovább növeli az önbizalmamat a verseny előtt” – emelte ki, majd elárulta, a szerencsének is köszönheti a jó eredményt.

„Általában véve eléggé szenvedünk szeles időben, például ott volt Budapest, ahol rendkívül kínlódtam. Itt úgy érzem, nagyon szerencsésnek kell lenned a fuvallatokkal, mivel öt másodpercenként változik a helyzet. Valószínűleg most mázlim volt a kör középső részén, ahol nem ért el az a széllökés, és a kocsi összességében jobban betapadt. Szóval szükséged van némi szerencsére is.”

A Ferrari számára nem alakult jól a zandvoorti hétvége, de az idei legnehezebb péntekjét teljesítő Charles Leclerc végül megelőzte a hétvége korábbi részében gyorsabbnak tűnő csapattársát, Lewis Hamiltont. A monacói a hatodik, míg a brit a hetedik rajthelyet szerezte meg, miközben hátrányuk egy másodperc körül mozgott.

„Nagyon csalódott vagyok, de nem nézek vissza. Inkább a saját teljesítményem miatt vagyok letaglózva. Ezen a hétvégén nem mutattam túl erős formát, szenvedtem az autóval. Valami olyasmit céloztam meg, amire valószínűleg nem is képes a kocsi. És az, hogy folyamatosan változtatsz a szabadedzések között, nem igazán találsz következetességet, nem lesz mire építeni. Mindezen felül nem végeztem jó munkát a Q3-ban, nem raktam össze a kört, szóval nem vagyok elégedett a teljesítményemmel, mint ahogyan az autó teljesítményével sem. De számítottunk rá előzetesen is, hogy kínlódni fogunk ezen a hétvégén. Ez van.”

„Voltak hétvégék, amikor nem álltak össze a dolgok szombaton, mint ahogyan ez most is történt. A legtöbb esetben vasárnap sikerült fordítani, de igaz, hogy a nyári szünet előtt folyamatosan egyre jobb és jobb teljesítményt mutatunk. Ez a pálya viszont elég egyedi, és úgy érzem, valamilyen okból kifolyólag jobban kidomborítja a gyengeségeinket, mint más nyomvonalak.

Remek formában kezdett az Aston Martin Zandvoortban, és úgy tűnt, akár a második rajtsorért is harcban lehet a kvalifikáción, ám Lance Stroll már az első szakaszban autót tört és búcsúzott, miközben Fernando Alonso hiába jutott el a Q3-ba, végül a tizedik helyen végzett. „Örülök az eredménynek, úgy gondolom, már azzal teljesítesz egy célkitűzést, ha sikerül bejutnod a top 10-be. Nyilvánvalóan amikor ott vagy már a harmadik szakaszban, a tizedik hely nem a legjobb rajtpozíció, de ma ezt érdemeltük meg. Már a kilencedik is másfél tizeddel előz meg minket, szóval még arról sincs szó, hogy szoros lett volna. Szóval javulnunk kell vasárnapra.”

„Más gumikiosztásunk maradt, mint néhány másik csapatnak, remélem, ez a versenyen kifizetődik. Spa-Francorchamps után szükségünk volt néhány Q3-as szereplésre, és, hogy versenyképesnek érezzük magunkat. Az elmúlt két futamhétvége jó volt – tette hozzá a kétszeres világbajnok.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

HOLLAND NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:08.662 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:08.674 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:08.925 4. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:09.208 5. George Russell brit Mercedes 1:09.255 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:09.340 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:09.390 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:09.500 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:09.505 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.630 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:09.493 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:09.622 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:09.622 14. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:09.637 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:09.652 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:10.104 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:10.195 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.197 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:10.262 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes -