A Red Bull-istálló elbocsátotta Christian Horner csapatfőnököt – hivatalos

Holland, német és brit sajtóorgánumok is arról számoltak be szerda délelőtt, hogy az osztrák színekben szereplő Red Bull-istálló tulajdonosai elbocsátották állásából Christian Hornert. A csapat nem sokkal dél előtt hivatalosan is bejelentette a döntést.

A brit csapatfőnök vezetésével a csapat 2005-ös megjelenése óta meghatározó szereplője a Formula–1-nek, 2010-től Sebastian Vettellel, majd 2021-től Max Verstappennel is éveken át uralta a Formula–1-et, nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet szereztek.

Tavaly tavasszal azonban olyan hírek jelentek meg Hornerről, hogy zaklatta a csapat egyik női munkatársát, ami feszültséget szült az istállón belül, több vezető is távozott a Red Bulltól (Adrian Newey már az Aston Martinnál, Jonathan Wheatley pedig a Saubernél dolgozik), amely tavaly még „csak” a konstruktőr-vb-címet bukta el, idén viszont az egyéniben is alig maradt esélye Verstappennek a címvédésre.

A második számú pilótának az elmúlt két idényben egyáltalén nem megy jól, Sergio Péreztől tavaly idény végén elköszöntek, de idén Liam Lawson és Cunoda Juki is alulteljesít, versenyenként 0.583 pontot szereztek.

A Horner körül kialakult feszültség és az utóbbi hetek eredménytelensége miatt a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy megköszönik Horner munkáját, és szerdán közleményt is kiadtak, miután a csapat munkatársait értesítették a döntésről.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull ügyvezetője a Sky Sportnak beszélt Horner távozásáról.

„Köszönjük, amit Christian az elmúlt húsz év alatt tett a Red Bull-istállóért. Fáradhatatlan elkötelezettsége, szakértelme, szakmai rutinja és gondolkodása volt az alapja annak, hogy a Red Bull az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb F1-es istállójává vált. Mindent köszönünk, Christian, örökké a csapat történetének fontos szereplője maradsz” – idézte a Sky Sport Mintzlaffot.

Az új csapatfőnök Laurent Mekies, a Racing Bulls csapatfőnöke lesz, Baumgartner Zsolt korábbi minardis versenymérnöke az istállójával remek munkát végzett az idény első felében.

Mekies megüresedő helyét a Red Bull B-csapatánál Alan Permane, a csapat rutinos sportigazgatója veszi át.

Laurent Mekies a Red Bull új csapatfőnöke (Fotó: AFP)