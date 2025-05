Miamiban szakad az eső – káoszfutamra van kilátás?

Noha az idén már több alkalommal is megmutatkozott, milyen fontos rajt- és a pályapozíció, illetve a gumikezelés szempontjából a tiszta levegő, a négyszeres világbajnok is tudja, ezúttal teljesen más képet festhet a futam, mint Szuzukában, ahol annak köszönhette a győzelmét, hogy ez élről indulhatott, és sikerült megtartania az első helyét a rajtnál, hiszen szinte lehetetlen volt előzni a pályán. A floridai aszfaltcsík ugyanakkor több jó előzési ponttal, s összesen három DRS-zónával tarkított, és már a szombati minifutamon is látszott, hogy bőven van lehetőség a manőverezésre.

Egy évvel ezelőtt az egy kiállásos stratégia volt a közkedvelt, hiszen viszonylag alacsony volt a gumikopás, a hivatalos gumibeszállító, a Pirelli pontosan ezért úgy határozott, hogy az idén eggyel lágyabb gumikiosztást, vagyis a C3-as, a C4-es, valamint a C5-ös keveréket bocsájtja a mezőny rendelkezésére a 2023-ban újraaszfaltozott helyszínen. A lépés hátterében az a nem titkolt cél állt, hogy teret nyisson a két kerékcserének is, és az olaszok előzetes négy taktikai opciója közül kettő két kiállásos.

A VÁRHATÓ STRATÉGIÁK (SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT) Rajt a közepesen, majd a 19. és a 25. kör között váltás a keményre.

Rajt a keményen, majd a 32. és a 38. kör között váltás a közepesre.

Rajt a közepesen, a 12. és a 18. kör között váltás a keményre, majd 34. és a 40. kör között újra kemény.

Rajt a lágyon, a 8. és a 12. kör között váltás a keményre, majd a 31. és a 37. kör között újra kemény.

Az időjárás szombathoz hasonlóan azonban vasárnap is közbeszólhat, sőt, a legfrissebb előrejelzések szerint 99 százalék az eső valószínűsége a futam ideje alatt! Noha reggel még napos, száraz idő volt Floridában, délutánhoz közeledve beborult az ég, és nemrég (magyar idő szerint 19.30 körül – a szerk.) elkezdett esni a helyszínen. Az idő a következő órákban sem fog javulni, végig heves zivatarokra van kilátás, és enyhülésre csak helyi idő szerint 18 óra (Magyarországon éjfél) környékén lehet számítani, vagyis a futam részben vagy teljes egészében vizes körülmények között kerülhet megrendezésre.

Ez akár a rajt eltolásához, vagy adott esetben versenymegszakításhoz is vezethet: szombaton a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) először a biztonsági autó mögötti felvezető körök teljesítését, majd a teljes rajprocedúra felfüggesztése mellett döntött, mert a versenyzők folyamatosan panaszkodtak a rossz látási viszonyokra, ráadásul sok ideje köztudott, hogy az extrém esőgumik nem működnek megfelelően, így olyan körülmények között, amikor nem elég a köztes esőgumi, általában nem is engedik el a mezőnyt. A sprintverseny kezdése összesen 28 percet késett, de akkor nem érkezett utánpótlás, így az jelentette a fő kérdést, hogyan viselkednek az interek.

A csapatok hamar szembesültek vele, hogy rendkívül gyors ütemben szárad fel a pálya, és durván kopnak a köztes esőgumik, már a 10-12 körben jelentős tempóvesztés jelentkezett, s különösen a jobb első gumik bírták nehezen a terhelést, ami alulkormányzottsághoz vezetett. Mindez fontos tényező lesz a stratégia kialakításánál, hiszen ha változó körülmények lesznek, kérdéses, mennyire érdemes eltolni az etapot a kevesebb kerékcsere, vagy éppen a virtuális/valódi biztonsági autós szakaszból adódó rövidebb bokszlátogatás reményében.

Norris szombaton pontosan annak köszönhette a sikerét, hogy akkor jött ki, amikor pályára küldték a safety cart, igaz, abból adódóan, hogy a mezőnyt már nem engedték el a végén, újabb kerékcsere nélkül is az övé lett volna a siker.