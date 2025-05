„Bármit teszünk, nem vagyunk elég gyorsak" – Leclerc egyre frusztráltabb a Ferrari helyzete miatt

Noha a Ferrari az előző versenyhétvégén, Szaúd-Arábiában megszerezte az idei első dobogós helyezését Charles Leclerc révén, míg a Miami Nagydíjon Lewis Hamiltonnak köszönhetően a legjobb háromban tudott zárni a szombati sprintversenyen, az időmérő megint csalódást keltő eredményt hozott. A hétszeres világbajnok már a második szakaszban búcsúzni kényszerült, és a tizenkettedik rajtkocka lett az övé, míg csapattársa noha bejutott a Q3-ba, több mint fél másodperces lemaradással foglalta el a nyolcadik helyet a két Williams mögött.

A szombati minifutamon a rajtrácsig el sem jutó Leclerc eléggé lehangoló képet festett csapata helyzetéről, és megosztotta, eléggé fájó a számára, hogy egy remekül sikerült gyors körrel is ilyen hátul végez. „Frusztráló, és őszintén szólva ezen a hétvégén még inkább frusztrálóbb, mert úgy éreztem, mindent sikerül kihoznunk az autóból. De egyszerűen nincsen potenciál ebben a kocsiban. A kvalifikáción nagyon elégedett voltam a körömmel, ám ez csak a nyolcadik helyre elég... Bármit teszünk az autóval, nem vagyunk elég gyorsak, vezethetjük különböző módokon, azonban egyszerűen nincs meg az a tapadásunk, mint a többieknek."

A miami nyomvonal karakterisztikája is felerősítheti a Scuderia szenvedését. „Szerintem ez a pálya kidomborítja a gyengeségeinket. Számos lassú tempójú kanyar van, és mindkét Williams elénk került, miközben én jó kört futottam. Szóval úgy vélem, eléggé egyértelmű, hogy mi hiányzik – magyarázta, majd arra a kérdésre is felelt, mennyire nehéz elviselni, hogy jelenleg nincs meg a tempó a Ferrariban. – Nem fogadom el, egyszerűen nem vagyunk elég jók. Az ilyen napok elég bosszantóak, sőt, már jó néhány futamhétvége óta azt érzem, hogy nagyon jó munkát végzek, de ez rendszerint negyedik, ötödik, hatodik, hetedik vagy éppen nyolcadik helyet jelent, ami elég nagy kár. Egyáltalán nem tud így elégedettséggel eltölteni, hogy jó munkát végzek. Reménykedem, hogy meg tudjuk fordítani a helyzetet, ám most ez a valóság, és nem igazán tudok mit tenni."

A Ferrari a versenyeken már többször is megvillant, de Leclerc nem tudja, mennyire alapozhatnak a valamivel erősebb vasárnapokra. „Talán egy kicsit igen, de talán annyira mégsem. Nem gondolom, hogy bármi csodára számíthatunk, már a szabadedzéstől kezdve szenvedünk, nehéz lenne innen visszajönni. Mindent bele fogok adni, és bízom benne, hogy a futamon legalább olyan erősek leszünk, mint Dzsiddában, de a két pálya eléggé különbözik. Szóval papíron sokkal nehezebb lesz."

Leclerc-hez hasonlóan Hamilton is eléggé kilátástalannak találja a maranellóiak jelenlegi helyzetét. „Tovább fogunk próbálkozni, ez még mindig csak a hatodik nagydíj, de eléggé szenvedünk. Tényleg nagyon igyekszünk nem túlságosan hozzányúlni a beállításokhoz, viszont bármit teszünk, minden egyes alkalommal kiszámíthatatlan, amikor kimegyünk a pályára. Vannak problémáink a fékekkel, és ezzel az instabilitással, ami miatt kínlódunk. Emellett összességében egyszerűen nem vagyunk elég gyorsak, már az nehézséget jelent számunkra, hogy bejussunk a Q3-ba, és amint lépéshátrányba kerülsz, onnantól elég nehéz pontokat is szerezni. Kemény munka vár ránk, de vasárnap újra megpróbáljuk. Már hozzászoktam ehhez, ez van, tovább nyomjuk. Jövő héten újra visszatérek a gyárba, megyünk tovább."

A Ferrari 119 pontos hátrányban készül az idény hatodik versenyére, s bár a soron következő Emilia-romagnai Nagydíjra jelentős fejlesztési csomaggal készül, az igazi áttörést a Spanyol GP-től várja.