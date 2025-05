„Egyértelmű, hogy az apaság nem tett lassabbá" – Verstappen pole pozícióval üzent

Max Verstappen néhány nappal első gyermeke megszületése után újra meglepetést okozott egy körön, s noha ezúttal neki is volt egy kisebb megingása, így is borította a papírformát, és megszerezte idénybeli harmadik, míg pályafutása 43. pole pozícióját, amivel elcsendesítette a kétkedő hangokat is. A család bővülése óta ugyanis az szolgáltatta az egyik legforróbb témát, hogy a gyermekáldás hatással lesz-e a négyszeres világbajnok pályán mutatott teljesítményére – a holland versenyző egyértelmű választ adott a kvalifikáción.

„Nagyszerű időmérőt zártunk. Sikerült kissé javítanunk az autót is, ami lehetővé tette, hogy jobban tudjak kanyarodni. Valamennyi szakaszban körről körre léptünk előre, és próbáltam még inkább kitolni a határokat. Az utolsó körömben volt egy meleg pillanatom az első kanyarban, és vesztettem némi időt is. Ezen a pályán nagyon nehéz boldogulni a gumikkal egy körön, ám a végén minden összeállt, szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy meglett a rajtelsőség. El is engedhettem volna, de ez a kvalifikáció, szóval meg kell próbálnod korrigálni, és egyszerűen padlógázon nyomni a kanyarban."

A négyszeres világbajnok bizonytalan annak kapcsán, mire számítson a vasárnapi versenyen. „Nem tudom, milyen a versenytempónk, mint ahogyan ezt sem, hogy milyen lesz az idő. Ez a lehető legjobb rajtpozíció, ami mindenképpen pozitív. A futam azonban teljesen más történet. Mindenesetre igyekszem a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből."