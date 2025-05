Norris-győzelmet és óriási káoszt hozott a felszáradó pályán zajló miami sprintverseny

Noha az eső elállt nem sokkal a tervezett rajt előtt, a versenyirányítás úgy határozott, hogy a mezőnynek biztonsági autó mögött kell teljesítenie a felvezető kört. A versenyzők egyáltalán nem voltak elégedettek a látási viszonyokkal, és a címvédő Verstappen meg is csúszott, így a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) először újabb felvezető kört, majd a rajtprocedúra felfüggesztését rendelte el.

A szövetség először közép-európai idő szerint 18 óra 25-re tolta el a startot, amelyet ezután további három perccel elhalasztott. Ekkor a mezőny valóban elindult az újabb felvezető körre a biztonsági autó mögött, s összesen két kört tett meg mögötte, mielőtt felállt volna a rajtrácsra – a 16 körösre csökkentett sprintverseny így állórajttal vehette kezdetét. Valamennyi versenyző köztes esőgumin rajtolt, a korábban extrém esőgumi mellett döntő Carlos Sainz Jr. is kereket cserélt.

Antonelli elrugaszkodása nem sikerült túl jól, a két McLaren azonnal felért mögé, mélyre ment, majd nem tudta bevenni az első kanyart, és lesodródott a bukótérbe, minek nyomán egészen a negyedik helyig esett hátra. A vezetést Piastri vette át, mögötte Norris és Verstappen fordult el, az ötödik helyen Russell érkezett. A McLaren ausztrálja a következő körökben igyekezett elhúzni az élen, és viszonylag gyorsan közel 2 másodperces előnyt épített ki a csapattársa előtt, miközben a mögöttük érkező Verstappent pozíción kívüli rajt miatt kezdték el vizsgálni, és szabálytalannak is találták.

A sprintverseny első fele viszonylag csendes mederben folyt, leginkább Sainz és Esteban Ocon küzdelme tartogatott izgalmat, ám a 11. körben borult minden, és óriási káosz kerekedett. A pálya viszonylag gyors ütembe száradt fel, először Cunoda Juki döntött úgy, hogy száraz pályára alkalmas gumikra vált. A japánt a következő körben követte Hamilton is, aki az élmezőnyből elsőként kockáztatott, ami végül ki is fizetődött, mert a következő körökben kivétel nélkül mindenki kijött kerékcserére, igaz, így sem voltak egyszerűek a körülmények. Előbb Sainz defektet kapott, majd Verstappen és Antonelli összeütközött a bokszban, a zöld jelzésre elinduló holland ugyanis egyszerűen belefordult a Mercedesbe, amelyik az eset miatt nem is tudott kereket cserélni, így újra ki kellett jönnie, amivel rengeteg időt vesztett A Red Bull-pilóta nem úszta meg szankció nélkül: 10 másodperces időbüntetést kapott veszélyes kiengedés miatt, ráadásul az autója is megsérült. A holland nem is tudott jó tempót diktálni, hamarosan megelőzte Hamilton, miközben az élen fokozódott a helyzet.

Az addig viszonylag kényelmes előnnyel vezető Piastrira hirtelen megérkezett Norris, és a brit már nyithatta is a hátsó szárnyát a csapattárs mögött, ám a pályapozíció a vb-éllovasnak kedvezett, hiszen a McLaren őt hívta ki előbb kerékcserére. Ekkor úgy tűnt, Norris esélyei elszálltak, Fortuna azonban rámosolygott: a csatázó Liam Lawson és Fernando Alonso épp akkor ért össze, és idézett elő biztonsági autós szakaszt az Aston Martin falba szállásával, amikor a brit kijött új gumikért, így a kiállással jóval kevesebb időt vesztett. Norris a csapattársa, Piastri előtt tért vissza a pályára, igaz, mint utóbb kiderült, a bokszlátogatás nélkül is diadalmaskodott volna, mivel a korlátozás egészen az utolsó körig érvényben maradt, és már nem változott a sorrend.

Norris az idei második sikerét könyvelhette el, és egy ponttal csökkentette hátrányát a mögötte befutó Piastrival szemben, míg harmadikként Hamilton ért célba a Ferrarival. Noha Verstappen a negyedik pozícióban ért célba, a tíz másodperces büntetése miatt a 17. helyen rangsorolták. A negyedik helyet így Albon örökölte meg a Williams volánja mögött, az ötödik Russell lett, majd Lance Stroll, Lawson és Bearman tette teljessé a pontszerzők sorát, tehát hét különböző csapat – köztük a Williams, az Aston Martin, a Racing Bulls és a Haas – nyolc versenyzője gyarapodott ponttal.

Folytatás 22 órakor az időmérővel.