„Meg kell tanulnom néha nemet mondani” – Antonelli elismerte, rossz hatással volt rá a felhajtás a hazai futamán

„Különösen az energiatakarékosság szempontjából nem végeztem jó munkát, ami hatással volt a pályán nyújtott teljesítményemre is. Éreztem, hogy nincs annyi energiám a volán mögött. Nem voltam olyan nyugodt, és kicsit feszültebben vezettem. Ez nagyon jó lecke volt a következő hazai nagydíjam előtt, de most Monacóra összpontosítok, mert ott fontos lesz, hogy a lehető legjobb formában legyek. Meg kell tanulnom néha nemet is mondani, és kicsit több időt fordítani önmagamra” – magyarázta, aztán azt is megosztotta, hogy a virtuális biztonsági autós szakasz után még elég nagy reményeket fűzött a versenyéhez.

„Határozottan nem ért túl boldog véget. Elég nehéz volt, az első etapom jelentős része DRS-vonatban telt, amit a gumik is megéreztek, és csak próbáltam ott maradni. Aztán szerencsém volt a virtuális biztonsági autós fázissal, és közepesre váltottunk. Őszintén szólva, akkor elég nagy reményeket fűztem még a futamhoz, ám néhány körrel később jelentkezett a probléma, majd végleg elszállt a remény. Nagy kár érte, de az ilyesmi dolgok előfordulnak, és úgy vélem, összességében nem volt rossz a tempóm. Nem tudom, a gond nélkül mennyivel lehetett volna jobb, de elég sokat vesztettem, főleg motorteljesítményben. De ennél többet nem tudtam tenni, és sok tanulságot vihetek magammal a hétvégéről. Most megnézem, miben tudnék javulni versenyzőként, hogy erősebben térjek vissza.”