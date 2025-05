Gyávaság, túlzott egyenlőség, fejlesztések és két új technikai direktíva – Imola fordulópontot jelent a bajnokságban?

Míg a wokingiakat a rivális remek tempója, a „vörös bikákat” pont a McLaren tempóhiánya lepte meg. A csapatfőnök, Christian Horner úgy véli, a fejlesztések beváltak, de azt sugallta, önmagában ez nem volt elegendő a látott különbséghez. „Határozottan sikerült növelnünk a teljesítményt, és az autó jobb működési tartományba került. Amint eltűnik a csúszkálás, jobban tudod menedzselni a gumihőmérsékletet is. A McLaren pénteken még nagyon erősnek tűnt a hosszú etapokon, de a futamon talán tavaly Brazília óta most először volt meg a tempónk ahhoz, hogy elhúzzunk, és még gumikopásban is legyőzzük a McLarent. Persze, az esős verseny volt. Ez nagyon ígéretes, és nagyszerű eredménye a színfalak mögött zajló munkának.”

„Már az első etapunk is rendkívül biztató volt, mert láttuk, hogy jobban tudjuk menedzselni a gumikat, mint a mögöttünk érkező srácok, szóval nagyon okosan versenyzett, miközben sikerült előnyt kiépítenie az élen. Mindig remek érzés ilyen helyzetben lenni. Hosszú idő után most először voltunk ebben a pozícióban. A következő etap csak arról szólt, hogy gyengéden bánjunk az abroncsokkal, és ne tegyük tönkre őket. Az utolsó etap eközben egy tízkörös sprint volt a végéig, és igazán tudta nyomni.”

Az osztrák alakulat elsődlegesen nem a tempó növelését célozta mag a hozott frissítésekkel. „Kezdjük megérteni, és ezekkel a fejlesztésekkel első sorban az autó karakterjegyeire összpontosítottunk, és nem magára a leszorítóerőre. Remélhetőleg sikerült javítani bizonyos sajátosságokon, és ez biztató a következő versenyekre nézve – magyarázta Horner, aki egyelőre még nem jelentené ki biztosan, hogy sikerült úrrá lenniük a gumihelyzeten. – Majd egy hét múlva visszatérünk rá. Általában véve sikerült jobban megértenünk, és a technikai csapatunk nagyon keményen dolgozott ezen a háttérben. Tényleg azt gondoltuk, hogy nagyon nehéz lesz legyőzni a McLarent, szóval igazán megnyugtató volt látni, hogy a mi gumikopásunk valójában még jobb is volt.”

A technikai igazgató, Pierre Waché szerint a nyitó naphoz képest tapasztaltak bizonyos változásokat, amiknek köze volt ahhoz, hogy a megváltoztak az erőviszonyok, így egyelőre fenntartásokkal kezeli a múlt vasárnap látottakat. „A kopás, és a gumik felülete is más volt, mint pénteken. Az aszfalt melegebb volt, és az ellenfeleinkre ez nagyobb hatással volt, mint ránk, ami meglepett minket. Versenyképesek voltunk Japánban, aztán Bahreinben és Miamiban megsemmisítettek minket. Nyilvánvaló, hogy nem magától értetődő. Ők is fejlesztenek, és alapvetően jó autójuk van. Szóval továbbra is keményen kell nyomnunk.”

AZ FIA KÉT ÚJ TECHNIKAI DIREKTÍVÁT IS KIADOTT AZ EMILIA-ROMAGNAI NAGYDÍJ ELŐTT Utólag kiderült, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) két technikai direktívát is kiadott az imolai versenyhétvége előtt, de kérdéses, hogy ez hatással lehetett-e a Red Bull és a McLaren teljesítményére. A két direktíva egymástól független, és két teljesen más területet fed le. A szövetség az elsőben azt egyértelműsítette, milyen anyagokat lehet használni a csúszólemez esetében, és hogyan lehet azokat felszerelni a padlólemezre. A hírek szerint ugyanis egyes alakulatok próbáltak trükközni annak érdekében, hogy minél alacsonyabbra tudják engedni a hasmagasságot úgy, hogy közben nem mutat a padlólemez túlzott kopást. A második direktívában eközben az osztrák istálló megkeresésire reagált az FIA, a Red Bull ugyanis arra szeretne rájönni, hogy a McLaren milyen eszközökkel segítheti elő a gumik hűtését. Ennek érdekében különböző megoldásokkal állt elő, amit prezentált a szövetségnek, és arról érdeklődött, hogy azok megfelelnek-e a szabályoknak – az FIA válaszul többféle technikai eszköz és megoldás használatát kizárta. A The Race információi szerint ugyanakkor egyik változtatás sem volt hatással a McLarenre, hiszen míg az előbbi direktíva a források alapján nem kényszerítette változtatásra a wokingiakat, és egy másik csapatot vehetett célba, a szövetség korábban már több alkalommal is megvizsgálta a címvédő gárdát a gumihűtési-ügy kapcsán, legutóbb épp a Miami Nagydíjat követően, és mindent szabályosnak talált Ennél fogva az alakulatnak nem volt oka változtatni Imolára.

Ami az eltérő csapatfilozófiát illeti, Horner úgy gondolja, az ellenfelüknél még lesznek problémák az egyenlősdiből. „Oscar nyilvánvalóan keményen nyomta az elején, és látható volt, hogy a jobb első gumi elkezdett szemcsésedni. Ezért is volt kérdéses, hogy egy vagy két kiállásos lesz-e a futam. Ők két kiállás mellett döntöttek, de a bokszutca hossza miatt, ami 27 másodperces volt, kiesett a versenyből, mert Oscar a mezőny sűrűjében találta magát. Max eközben tovább tudott menni, és elég alacsony volt a gumikopása. És amikor Lando tiszta levegőbe került, akkor is tartani tudtuk a 9-9.5 másodperces előnyt.”

„Aztán jött a virtuális biztonsági autós szakasz, és elég egyértelmű volt, hogy kiállunk cserélni. Ezzel egy időben Oscar is újra megjárta a bokszot, amivel mondhatni semlegesítette magát, hiszen elhasználta mindkét kemény keverékét. A biztonsági autós fázis alatt Max és Lando is kiállt, de ő Oscar mögött tért vissza, és náluk mindkét versenyző harcban van a vb-címért. Egy ponton az önérdek mindig felülkerekedik a csapatérdeken, és ez a belső konfliktus kikerülhetetlen. Szóval remek munkát végeztek azzal, hogy nem értek össze. Dicséretes volt, hogy a csapat hagyta őket harcolni, de jól látszott, hogy elég közel kerültek egymáshoz. Úgy gondolom, megvolt a tempónk ahhoz, hogy reagáljunk bármivel is próbálkoznak.”

Az kérdéses, hogy a McLaren másfajta hozzáállással le tudta volna-e győzni a Red Bullt, de a korábbi világbajnok, Jacques Villeneuve szerint több lehetőséget is kihagyott. „A McLaren gyengeséget mutat. Alapvetően nem mutatja azt az erőt, mint amit a Red Bull évről évre megtesz. Olyan, mintha félnének agresszívan fellépni annak érdekében, hogy megnyerjék az egyéni címet, és szembemenni Oscar érdekeivel. Nagyon-nagyon fura. Piastri elrontotta az első kanyarban, mert elaludt. Sosem szabadott volna másodikként kijönnie abból a kanyarból, és utána a tempója sem volt meg, ami furcsa. Lando gyorsabb volt.”

„Az újraindításnál a McLaren tisztában volt vele, hogy csak körök kérdése, hogy Lando megelőzze Oscart a gumikülönbséggel, nem volt kérdéses. Száz százalék volt, hogy előrébb kerül, szóval miért hagyták, hogy három kört elvesztegessen ahelyett, hogy legyen esélye Max ellen? Max is a bajnoki címért küzd, és nem akarsz győzelmet adni neki! Így több pontot gyűjtött az egyéni összetettben. Úgy tűnik, igazán elégedettek a második és a harmadik hellyel. A McLarennek olyan autója van, amellyel egy jó hétvégén adott az első két pozíció. Minden más eredmény csalódást keltő.”

„Az első és a harmadik hely még elfogadható, de ők elégedettek a másodikkal és a harmadikkal. Ez gyengíti őket, ami látható volt a stratégiánál is. Lando sokáig nyújtotta az etapját, akkor őt miért hívták ki? Eldöntötted, hogy kitolod az etapot, akkor a pályán maradsz, mert még jó a tempód. Akkor miért hívták ki? Olyan, mintha féltek volna megpróbálni. Nem próbálták meg a virtuális biztonsági autós szakaszánál, és bár ez a valódi biztonsági autós fázis miatt végül nem jelentett különbséget, rámutatott, hogy nincs meg bennük a hozzáállás, hogy rámenjenek.”