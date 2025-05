Ferrari-szurkolás, megható Hamilton-üzenet és különleges sisakfestés – Antonelli igazán otthon érezheti magát Imolában

„Végső soron ez is csak egy újabb futamhétvége, de nyilvánvalóan más lesz. Ezzel egy időben nagyon izgalmas, és szerintem fantasztikus lesz az energia, amit arra is használhatok, hogy még jobb teljesítményt nyújtsak a pályán. Alig várom, hogy lássam, miként alakul a hétvége” – jelentette ki, majd azt is megosztotta, milyen érzések fogták el, amikor elődje, Lewis Hamilton hátrahagyott üzenetét elolvashatta.

Mint ismert, a hétszeres világbajnok a tavalyi Olasz Nagydíjon ráeszmélt, hogy utoljára van az előtte 12 éven át az otthonaként szolgáló szobában a Mercedes motorhome-jában, így a távozása előtt még visszament, és a felírta a gondolatait a falra, amit az utódjának, Antonellinek címezett. „Sokat elmond arról, milyen ember Lewis. Szerintem én sokat láttam már az emberi oldalából, nemcsak mint versenyzőt ismerem. Ahogyan elolvastam, melegség töltötte el a szívemet, hogy ilyen üzenetet kaptam a sport ilyen nagy alakjától. Sok mindent elért már, és még mindig itt van, mindent belead, és a történelem egyik legjobbja.”

„Csodálatos érzés ilyen üzenet kapni tőle, és adott néhány tanácsot is benne, amit motivációként fogok felhasználni arra, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam, amikor kimegyek, mert ilyesmi nem történik meg minden nap – emelte ki, majd azt is elárulta, nem fog hozzányúlni az üzenethez. – Valójában a falon van, és ott is fogom tartani. Az üzenet annyira kedves, hogy mindenképpen ott szeretném hagyni. Valahányszor belépek a szobába, látni fogom, és ez nagyon jó emlékeztető lesz.”