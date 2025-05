„Magas szinten versenyzek” – Alonso nyolc nagydíj után is pont nélkül áll

A tervezőzseni, Adrian Newey márciusban kezdte meg a munkát az új munkaadójánál, az Aston Martinnál, és fő feladatát a 2026-os projekt jelenti, igaz, néha az ebédszünetekben eszmét cserél a 2025-ös konstrukción dolgozó munkacsoport tagjaival is. A Red Bulltól távozó szakember ezen felül annak szenteli az idejét, hogy feltérképezze az istálló technikai struktúráját, és meghatározza, a csapatnak mely területeken kell minél hamarabb javulnia annak érdekében, hogy a közeljövőben világbajnoki címért harcolhasson. Newey először a múlt hétvégi Monacói Grand Prix-ra kísérte el a silverstone-iakat, ahol megosztotta, milyen érzések kavarogtak benne, miután búcsút intett a „vörös bikáknak”, és mi alapján döntötte el, hogy hol folytatja a pályafutását. „Számos okból mondtam fel a Red Bullnál, és akkoriban fogalmam sem volt, mihez fogok kezdeni. Szóval csak hátradőltem, elgondolkodtam rajta, beszélgettem a feleségemmel, Mandyvel, hogy mit tegyünk – pihenjünk-e, legyen-e vakáció margaritával, vagy újra munkába álljak. És ha újra dolgoznék, akkor mi lenne az?” „A közúti autók mindig is érdekeltek, élveztem a Valkyrie-projektet, mint ahogyan az RB17-es programot is, amelyen még mindig dolgozom. De amit a legjobban szerettem a karrieremben, z az ember és a gép kapcsolata, a sportszakmai kihívás, az, hogy szinte minden héten, ott lehetsz a futamon. Ha összehasonlítom ezt az egyetemi barátaim helyzetével, akik repüléstechnikával foglalkoznak, és repülőgépeken dolgoznak olyan cégeknek, mint például a British Aerospace vagy a Rolls-Royce, ők olyan projekteken dolgoznak, amelynek az eredményét tíz-tizenöt évig nem is látják. Nincs sok visszajelzés. Nekem viszont szükségem van rá, hogy ott legyen a gép és az ember, a versenyzés.” „Az Amerika-kupa nagyon érdekes, szinte egy párhuzamos univerzum. Nagyon hasonló a technológia. Az egyetlen dolog, amit nem szeretek benne, hogy nincs lehetőséged reagálni. Négyévente van egy versenyed. A hajó vízre bocsátásától számítva két hónapod van a tényleges futam előtt. Szóval ha rosszul sikerül a dizájn, nincs időd kijavítani. A Formula–1-ben viszont ha van egy jó alapstruktúrád, van egy erős motorod és kiváló versenyzőid, akkor meg tudod fordítani a dolgokat akkor is, ha rosszul kezded a szezont. Úgy vélem, a McLaren remek például szolgál erre.”