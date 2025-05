Leclerc változatlanul az élen; Hamilton összetörte a Ferrarit az utolsó monacói edzésen

A Ferrari saját magát is meglepte a monacói nyitó napon, hiszen papíron hiába nem fekszik az autójának a nyomvonal, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc zárt az élen mindkét pénteki szabadedzésen, miközben a csapattársa, Lewis Hamilton is közel volt hozzá, a brit harmadikként végzett a délutáni gyakorláson. Kettejük közé a McLaren elejét egyszer össze is töői vb-éllovas, Oscar Piastri férkőzött be, míg Lando Norris a negyedik helyen érkezett.

Váratlanul erős tempót diktált Liam Lawson és a piros zászlós szakaszt is előidéző Isack Hadjar a Racing Bullsszal, miközben a címvédő Max Verstappen „csak” tizedik lett, igaz, a Red Bull-os magabiztos volt azt illetően, hogy szombaton előreléphet.

Két rajtbüntetést is kiosztottak már pénteken: Lance Stroll a Leclerc-rel történt ütközés miatt egy, míg Oliver Bearman piros zászlós szakasz alatti előzés okán tíz rajthelyes hátrasorolást kapott.

Az utolsó edzés eleje meglehetősen lassú mederben folyt, s tíz perc elteltével mindössze öt pilóta rendelkezett mért körrel, miközben a mezőny fele el sem hagyta a garázst. Fernando Alonso még húsz perc után is mért kör nélkül áll, de addigra a többiek már megkezdték az első etapjukat. Az élen ezúttal is a McLaren és a Ferrari párosa küzdött egymással, s körről körre változott a helyzet az élen.

Félidőben azonban nem a két említett csapat versenyzői egyike, hanem a Red Bull-os Verstappen nevével kezdődött az időlista, a holland ráadásul az eggyel keményebb, vagyis a közepes keveréken futotta meg az addigi legjobb időt. Mögötte Leclerc és Norris érkezett, míg az első ötöst Hamilton és Alexander Albon tette teljessé.

Noha a teljes mezőny kijött friss lágy gumikon, Verstappen közepesen futott körét sokáig nem tudta senki megközelíteni, és maga a holland is lassabb volt a C6-os keveréken. Az utolsó percekben azonban pár hűtő kör után több versenyző is tudott faragni az idején, és Leclerc elsőként bement 1:11 alá is. A monacói 1:10.953-as körénél már nem is tudott senki jobbat menni, így az első kettő után a harmadik szabadedzésen is az élen zárt.

Mögötte Verstappen érkezett, majd Norris, Piastri, az utolsó percekben autót törő Hamilton, Albon, Lawson, Carlos Sainz Jr., Cunoda és Andrea Kimi Antonelli zárta az első tízest.

Folytatás 16 órakor az időmérővel.