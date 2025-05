Meggyőző a Ferrari a monacói nyitó napon: Leclerc maradt az élen, Hamilton harmadik a második edzésen

Kissé váratlanul a hazai pályán versenyző Charles Leclerc kezdett az élen Monacóban, igaz, a ferraris edzése eléggé eseménydúsra sikerült, és belerongyolt Lance Stroll Aston Martinjába is. Az eset következtében sérült az Sf25-ös első szárnya, de Leclerc folytatni tudta, nem úgy, mint a kanadai, akinek nemcsak a hátsó felfüggesztés, hanem a váltója is sérült, s cserére szorult. A pilótának a második gyakorlás előtt a sportfelügyelőknél is volt jelenése, és egy rajthelyes büntetést kapott baleset okozása miatt.

Az egy büntetőpontot is kapó Stroll a második tréningen már ott volt, de a piros zászlót ezúttal sem úszta meg a mezőny. Isack Hadjar kevesebb mint tíz perccel kezdés után találta el a falat a Racing Bullsszal a Nouvelle Chicane-nál, aminek következtében sérült az autó hátulja. Noha eleinte úgy tűnt, ezzel véget ér a francia edzése, és az eset miatt a piros zászló is előkerült, a pilóta végül vissza tudott evickélni a bokszba.

Az első gyors köröket követően Verstappen állt az élen, mögötte Oscar Piastri, Leclerc, Lando Norris és Lewis Hamilton alkotta az első ötöst. Épphogy újrakezdődött a tréning, hamarosan újabb kényszerszünet következett: ezúttal a vb-éllovas Piastri szállt bele a falba az egyes kanyarnál, és törte össze teljesen a McLaren elejét, de a pilótának szerencséje volt, és sikerült visszakormányozni az autóját a garázsba.

Félidőben Hamilton nevével kezdődött az időlista, a hétszeres bajnok 62 ezreddel előzte meg Alonsót, ráadásul úgy, hogy eggyel keményebb keveréken teljesítette a gyors körét. A csapattársa, Leclerc azonban ennél is meggyőzőbb volt, hiszen további 16 ezreddel érkezett a harmadik helyen a kemény abroncsokon.

A folytatásban Leclerc vette át a vezetést, aki többször is megjavította a saját legjobbját, és végül 1:11.355-ös körrel zárta az élen a második pénteki edzést is. Mögötte Piastri érkezett 38 ezred lemaradással, míg harmadikként Hamilton végzett a másik Ferrarival. A negyedik Norris lett, majd a Racing Bullsszal remek kört összerakó Liam Lawson egészítette ki az első ötöst.

A gyakorlás végén újra hibázó, és az első kanyar kijáratánál a falat is eltaláló Hadjar hatodik lett, majd Alonso, Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli és a Mirebeau-nál rontó Verstappen tette teljessé az első tízes sorát. Cunoda Juki 11., míg George Russell 12. lett, miközben az Alpine-nal a második hétvégéjét teljesítő Franco Colapinto zárta a sort.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.