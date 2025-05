Leclerc összeütközött az Aston Martinnal, majd az élen zárta a monacói nyitó edzést

A mezőny Imolából egy újabb ikonikus helyszínre, Monte-Carlóba tette át a székhelyét, az első szabadedzéssel vette kezdetét a 71. Monacói Nagydíj programja. Noha Oscar Piastri továbbra is vezeti az egyéni vb-összetett, közvetlen riválisai, Lando Norris, valamint a múlt hétvégén magabiztos győzelmet arató Max Verstappen is közeledett hozzá. A várakozások szerint a hercegségben még tovább fokozódhat a helyzet az élen, hiszen amellett, hogy az év legfontosabb időmérőjét rendezik szombaton, ami már korábban is sok izgalmat, illetve váratlan eredményt hozott az idén, több változó is lesz, ami könnyen felboríthatja a papírformát.

Ilyesmiben bízik a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc is, aki tisztában van vele, hogy az aszfaltcsík alapvetően kiemeli az autó gyengeségeit, míg az Alpine pont arra készült, hogy kedvezhet neki a pálya. Persze, a csapattal a második hétvégéjére készülő Franco Colapinto nem lesz egyszerű helyzetben, hiszen a szűk utcákon, a falak fenyegető közelségében kifejezetten fontos, hogy egy pilóta magabiztos legyen a volán mögött.

Az nyitány eleje a Ferrariról szólt: míg Lewis Hamilton a leggyorsabb körrel, Leclerc két incidenssel irányította magára a figyelmet. A monacói először a Mirebeau-nál kényszerült használni a menekülő utat, majd a hajtűkanyarba menet Lance Stroll Aston Martinjának hátuljába szaladt bele, miután a kanadai először kihúzódott balra, majd váratlanul visszatért a versenyívre, ahol épp a ferraris próbált elmenni. Az eset következtében sérült az SF25-ös első szárnya, miközben törmelékek is maradtak a pályán, így a kezdeti sárga zászlós jelzést megszakítás követte.

Az újraindítást követően a McLaren és a Ferrari váltotta egymást az élen, s félidőben már Norris nevével kezdődött az időlista. A brit 193 ezreddel előzte meg Leclerc-t, majd Hamilton és Piastri sorakozott az első négy helyen, miközben a top 5-öt Carlos Sainz Jr. egészítette ki a Williams volánja mögött. A címvédő Verstappen a hatodik, míg a Mercedes-pilóták közül George Russell a nyolcadik, míg Andrea Kimi Antonelli a 16. pozícióban érkezett.

A folytatásban Leclerc visszavette a vezetést, s az 1:11.964-es körénél már senki sem tudott jobbat menni a fennmaradó időben. A monacói mögött az utolsó szakaszban folyamatosan gyorsuló Verstappen érkezett 163 ezred hátránnyal, majd Norris, a Williamsszel remeklő Alexander Albon, a vb-éllovas Piastri, Russell, Sainz, Gasly, a végén az uszodánál a szalagkorlátot is eltaláló, majd a kerékvetőn átszántó Hamilton, valamint Alonso zárta az első tízest.

Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel.



MONACÓI NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:11.964 átlag: 166.933 km/ó 33 kör 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:12.127 0.163 mp h. 30 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:12.290 0.326 32 4. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:12.314 0.350 33 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.342 0.378 28 6. George Russell brit Mercedes 1:12.482 0.518 33 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:12.534 0.570 36 8. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:12.669 0.705 29 9. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.690 0.726 30 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:12.727 0.763 28 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:12.765 0.801 34 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:12.979 1.015 30 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:13.187 1.223 35 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:13.232 1.268 32 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:13.329 1.365 34 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:13.394 1.430 31 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:13.429 1.465 37 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:13.470 1.506 29 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:13.820 1.856 32 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:15.635 3.671 4