Norris és Piastri újra összecsapna; a Ferrari áttörést érhetett el; eső fokozhatja az izgalmakat Japánban

Mint ismert, a Red Bull és a Honda az együttműködése utolsó közös Japán Nagydíjára készül, amit nemcsak egy nagyszabású rendezvény előzött meg Tokió utcáin, hanem az alakulat különleges festéssel, csapatruházattal, míg a versenyzők egyedi sisakokkal készültek a jeles eseményre. A felek már megkezdték a búcsúzkodást, aminek kapcsán Verstappen úgy fogalmazott, csak egyelőre búcsúzik a japán motorgyártótól, miközben nem zárta ki, hogy a jövőben még együtt fognak dolgozni.

A Honda a következő évtől az Aston Martinnal fog partnerségbe, aminek révén a silverstone-iak gyári státuszt kapnak, miközben az új szimulátor, a felhúzott gyárkomplexum és a tervezőzseni Newey személye is arra mutat, fényes jövő várhat a csapatra. Ez mindenképpen vonzó lehet több versenyző, így Verstappen számára is, akit a hírek szerint a brit legenda is próbál elcsábítani. Ha ez sikerül, akkor a holland számára valóban nem érne véget a kaland a Hondával, így a kijelentése mindenképpen érdekes ebből a szempontból.

Ami Neweyt illeti, Marko osztott meg érdekes információt vele kapcsolatban, a tanácsadó elmondása szerint ugyanis ő volt az, aki egyáltalán nem szerette volna a csapatban tudni Cunodát, amit egy bizonyos balesethez vezetett vissza. Newey-t állítólag az bőszítette fel, amikor tavalyi mexikói futamon Cunoda Pierre Gaslyval találkozott, és az ütközés miatt pályára kerülő törmelékek megrongálták Verstappen autóját, ami később a győzelmébe került. A tanácsadó szerint attól a pillanattól fogva tiltólistára került a japán versenyző, de most hogy Newey távozott, újra szabad volt az út a sokat fejlődő Cunoda előtt.

Hogy mindennek mennyi a valóságalapja, erősen kérdéses, de Newey felesége, Amanda Newey az Instagramján jelezte, nincs értelme Marko történetének, hiszen férje az előző év végén meghozott döntés idején már a kényszerszabadságát töltötte, így a Red Bull már akkor bizalmat szavazhatott volna Cunodának...

Az, hogy a múltban már többször mellőzött japán mire lehet képes a Red Bullban, egyelőre óriási talányt jelent, hiszen úgy kell idény közben beugrania, hogy egyáltalán nem volt lehetősége vezetni az idei autót, és határozottan nagy nyomás fog nehezedni a vállaira az előzmények tükrében. A korábbi versenyző, Ralf Schumacher Cunoda menedzsmentje helyében nem is fogadta volna el a Red Bull-os lehetőséget, szerinte a pilóta határozottan jobban járt volna, ha marad a szezont jó formában kezdő Racing Bullsnál, és a bajnokság végén inkább a „vörös bikák" kötelékén túl nézelődött volna új csapat iránt.

Cunoda mindenképpen feltüzelten érkezik meg Verstappen „oroszlánbarlangjába", és kijelentette, azonnal a dobogót célozza meg a Red Bull-lal. Noha azóta már visszafogottabban szemléli az esélyeit, és elmondta, elégedett lenne már azzal is, ha sikerülne pontot szereznie, tudja, hogy a mostani év lehet az utolsó nagy dobása, amivel vagy megágyazza a helyét a „vörös bikáknál", vagy akár a vesztét is okozhatja, és kikerülhet a mezőnyből. Hasonló sors várhat Lawsonra is, ha nem teljesít a Racing Bullsnál, szinte biztosan nem lesz máshol hely a számára, így mindkettejük szempontjából sorsdöntő lehet, hogy alakul számukra a folytatás.

Marko állítása szerint a japánnak nem kell attól tartania, hogy lecserélik, ha nem hozza a várt teljesítményt, így ez némi terhet levehet róla, de az eddigiek alapján az sem kizárt, hogy a Kínában kétszer is utolsó helyre kvalifikáló Lawson hirtelen elé kerül... Bár a japán jelezte, a szimulátorban elvégzett munka alapján jobb a helyzet, mint arra előzetesen számított, és egészen jól boldogult a Red Bull-lal, a „vörös bikák" második számú ülése több esetben bizonyult már karriergyilkosnak.

A McLaren folytatja a győzelmi sorozatát?

Az már a bahreini téli teszt óta egyértelmű, hogy a McLaren az első számú esélyes, amit Ausztráliában és Kínában is győzelemmel igazolt. Noha az előbbi helyszínen az időjárás és Oscar Piastri szerencsétlen megcsúszása meghiúsította a kettős sikert, utóbbin pont az ausztrál vezérletével szelte át 1–2-ben a célvonalat. A wokingiak Szuzukába is favoritként érkeztek meg, és a legnagyobb kérdést azt jelenti, ezúttal miként alakul a házon belüli küzdelem. Egyelőre mindkét versenyző neve mellett egy-egy pole pozíció, valamint egy-egy győzelem szerepel, de a kettőst két nagydíjat követően tíz pont és két másik pilóta is elválasztja egymástól.

Piastri ezen mindenképpen változtatna, és közelebb férkőzne a vb-éllovas Lando Norrishoz, amire jó esélye lehet Japánban is. A két pilóta közötti párharc már az év eleje óta jelenti az egyik fő beszédtémát, és a feleket a csütörtöki sajtónapon is megkérdezték arról, mire számítanak. A brit elismerte, várható, hogy lesznek nehezebb és kényelmetlenebb helyzetek a jövőben, hiszen mindketten le akarják győzni egymást, miközben egy csapatért dolgoznak, ami különös dinamikát teremt.

Bár azt az ausztrál is megosztotta, hogy a csapattársát tartja a legnagyobb kihívónak a bajnoki címért vívott harcban, különbséget jelent kettejük között, hogy Norris az, aki többnyire reagál a dominanciájukat firtató kérdésekre. A brit a honfitársával, George Russell-lel is üzengetésbe kezdett a médián keresztül, amikor a mercedeses olyan kijelentéseket tett, hogy a McLaren nagyobb előnyben van, mint a Red Bull volt korábban, és akár már Ausztrália után leállhatna a fejlesztésekkel, hiszen úgy is megnyerné a bajnokságot. Norrisnak érezhetően nem tetszik, hogy ilyen nagy jelentőséget tulajdonítanak az autójának, és már többször hangsúlyozta, nincsenek olyan nagy fölényben, mint azt több rivális hangoztatja, miközben azt is kiemelte, nem igazán igazodik az MCL25-ös a vezetési stílusához.