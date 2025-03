Cunoda a Red Bullban; Lawson a Racing Bullsban folytatja – hivatalos

Igaznak bizonyult a sajtóhírek, a Red Bull csütörtök délelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy megelégelte a csapatnál kialakult helyzetet, és a várakozáson alul teljesítő Liam Lawson helyett a többször is mellőzött Cunoda Jukinak szavaz bizalmat. A „vörös bikákat” már az előző év végén rengeteg kritika érte azért, mert a tapasztaltabb és a közösen eltöltött idő alatt összességében jobb eredményeket elérő japán helyett a korábban mindössze tizenegy versenyen rajthoz álló új-zélandinak adták meg a lehetőséget, így nem volt meglepő, hogy már az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon nagy figyelem övezte a fiatal versenyző szereplését, valamint az osztrák alakulat két pilótájának egymáshoz viszonyított teljesítményét.

Lawson már az időmérő első szakaszában búcsúzott, majd a másnapi futamon összetörte a Red Bullt, miközben csapattársa a McLaren első számú üldözője volt, és vasárnap felállhatott a dobogó második fokára is. Az új-zélandinak Kínában sem sikerült biztatóbb formát mutatnia, sőt, még rosszabb eredménnyel került a középpontba: a pilóta a sprintkvalifikáción és a hagyományos időmérőn is a huszadik, vagyis az utolsó pozícióban zárt, majd a bokszutcából rajtolva úgy is az első tízen kívül maradt, hogy előle három riválisát is kizárták utólag.

Már szombaton is arról lehetett hallani, hogy a Racing Bullsnál parádés formában kezdő Cunoda akár már a soron következő Japán Nagydíjon szerephez juthat, amit a vasárnapi leintés után a csapatfőnök, Christian Horner, illetőleg a tanácsadó, Helmut Marko sem cáfolt, ráadásul utóbbi előrebocsátotta, hogy csapata válságértekezleten fogja kiértékelni az eddig tapasztaltakat.

SZEMLÉLETES STATISZTIKA Verstappen az elmúlt húsz versenyhétvégén 337 pontot gyűjtött, míg csapattársai (Pérez és Lawson) összesen 49 pontot szereztek, ebből is kivétel nélkül valamennyi az előző év végén elküldött mexikói nevéhez fűződik.

Ezt követően a hét közepén kezdett el terjedni a hír, hogy a Red Bull döntést hozott a versenyzőcseréről, amit a csapat csütörtök délelőtt hivatalosan is megerősített. Ennek megfelelőn a jövő hétvégi Japán Nagydíjon már Cunoda lesz a címvédő Max Verstappen csapattársa, és a Honda-pártfogolt így hazai közönség előtt, a japán motorgyártó saját pályáján mutatkozhat be a Red Bull Racing színeiben, míg Lawson a testvércsapatnál, a Racing Bullsnál folytatja az újonc Isack Hadjar mellett.

„Rossz volt nézni, ahogy Liam szenved az RB21-es volánja mögött az első két versenyhétvégén, és ennek eredményeként közösen úgy határoztunk, hogy korai cserét hajtunk végre. Két ambícióval vágtunk neki a 2025-ös évnek, meg szeretnénk védeni az egyéni világbajnoki címet, és vissza akarjuk szerezni a konstruktőrit. Ez egyszerűen sportszakmai döntés. Tudatában vagyunk annak, hogy még sokat kell dolgoznunk az RB21-esen, és Juki tapasztalata rendkívül hasznosnak fog bizonyulni a mostani autó fejlesztésében. Üdvözöljük a csapatban, és már izgatottan várjuk, hogy az RB21-es volánja mögött láthassuk” – jelentette ki Horner, majd kitért Lawson helyzetére is.

„Kötelességünk gondoskodni Liam védelméről és fejlődéséről, és közösen úgy látjuk, hogy a nehéz kezdés után érdemes gyorsan cselekedni, hogy Liam tapasztalatot gyűjthessen, miközben a Racing Bullsnál folytatja a pályafutását, egy olyan csapatnál és környezetben, amit már nagyon jól ismer” – tette hozzá.

A versenyzőcserét a faenzaiak csapatfőnöke, Laurent Mekies is kommentálta. A francia szakember már korábban elmondta, az a célja, hogy a 2025-re egyértelműen szintet lépő Cunodának sikerüljön megszereznie a Red Bull-ülést. „Hihetetlenül büszkék vagyunk, hogy Juki megkapta a jól megérdemelt lehetőséget. Szenzációs fejlődést mutatott be az előző idényben és 2025 kezdetén. Nekem és a csapatnak is óriási kiváltság volt szemtanúja lenni ennek a fejlődésnek Faenzában és Milton Keynes-ben is. Juki energiája és pozitivitása beragyogta a gyárainkat és a garázsunkat, és mindig is »Versenyző Bika« marad. Kívánjuk, hogy elérje a megérdemelt sikert a Red Bullnál.”

„A Racing Bullsnál mindenki várja, hogy keményen dolgozzunk Liammel, hogy a lehető legjobb környezetet biztosíthassuk a számára, hogy tündököljön az autóban, és megmutathassa a tehetségét, amivel valamennyien tisztában vagyunk. Tavaly jól illett a kocsiba, és már alig várjuk, hogy csapatként együtt fejlődjünk. Isack erősen kezdett, és tudjuk, hogy fiatal és erős felállásunk van.”

Ami Cunodát illeti, a testvércsapatnál eltöltött 89 versenyt követően kapja meg a hőn áhított lehetőséget, és noha fergeteges körülmények között debütálhat, hiszen amellett, hogy első hivatalos megjelenése hazájában, Tokióban lesz a Honda által szervezett nagyszabású esemény keretein belül, majd hazai közönség előtt gurulhat először pályára, kétségkívül óriási nyomás fog nehezedni a vállaira. A japán pilótának ilyen előzmények után kell a négyszeres világbajnok mellett teljesíteni, ráadásul az egyelőre nehezen vezethető Red Bullban. Ha elbukik, számára nagy valószínűség szerint már nem lesz visszaút Faenzába, és az is kérdéses, jutna-e a számára ülés a Red Bull védőhálóján kívül.

Marko szerint a nagy nyomás vetette vissza Lawsont, és egyelőre bizonytalan, hogy Cunoda miként tudja kezelni a helyzetet. Az OE24-nek nyilatkozó tanácsadó bízik benne, hogy a japán állni fogja a sarat. „Juki túlságosan következetlen volt, ezért döntöttünk egyöntetűen Lawson mellett. A megnövekedett nyomás alatt azonban már az első ausztráliai naptól kezdve nem tudott jól teljesíteni. Aztán belekerült egy negatív spirálba, és olyan volt, mint egy bokszoló, akiben benne maradtak az ütések. Ebből a helyzetből rendkívül nehéz kikerülni. Ilyen értelemben egy hiba volt. Melbourne-ben turbóproblémája volt a harmadik szabadedzésen, és az elvesztett táv miatt lépéshátrányba került. De amit eddig nyújtott, az egyértelműen nem elég, és nekünk erős második számú versenyzőre van szükségünk, már csak a taktikai szempontból is.”

CUNODA VERSTAPPEN HATODIK CSAPATTÁRSA A RED BULLNÁL A Red Bullnál 2016-ban bemutatkozó Verstappen mellett több versenyző pályafutása is derékba tört, vagy az osztrákok „védőhálóján” túl, többnyire kisebb csapatoknál folytatódott csak. A holland mellett egyedül az első márkatárs, Daniel Ricciardo állta a sarat, ám az ausztrál leváltása óta nem alakult ki csata házon belül. Verstappen mellett mindössze tizenkét futamig húzta ki Pierre Gasly, akit Alexander Albon követett a sorban. A thaiföldi az első közös év soron egészen jól szerepelt, ám a következőben már jóval nagyobb különbség alakult ki, ami újabb pilótacserére sarkallta a Red Bullt. A holland új márkatársa Pérez lett, aki annak ellenére maradhatott a helyén egészen 2024 végéig, hogy rendre jócskán kikapott a csapattársától – a hírek szerint a mexikói maradása mellett többször is kiállt a 2021 és 2024 között sorozatban négy egyéni címet szerző Verstappen. Pérez helyére Lawson léptették elő, ám az új-zélandinak mindössze két futamhétvége után távoznia kell, a helyét Cunoda foglalja el... Vajon mire lesz képes a japán a holland fenomén mellett?

„Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a csapatnak és a csodálatos szurkolóknak a hihetetlen útért, és a sok különleges emlékért. A Red Bull-családon belül maradok, így nem leszek messze. Találkozni fogunk a paddockban” – köszönt be Cunoda a Racing Bulls által megosztott videóban, majd rövid, de egyértelmű üzenetben reagált az előléptetésére a közösségi felületein. „Készen állok a kihívásra!”