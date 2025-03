„Verstappen az év végén távozni fog” – Brown szerint a holland a Mercedeshez tart

Noha Max Verstappen 2028 végéig hosszabbított a Red Bull-lal, már jó ideje jelenti az egyik legfőbb beszédtémát, hogy a sorozatban négy világbajnoki címet szerző versenyző mikor fog kilépni az élő szerződéséből, és melyik riválisnál folytathatja a pályafutását. A hollandot számos alkalommal szóba hozták a Mercedesszel, de arról is lehetett hallani, hogy az Aston Martin is komoly ajánlatot tett neki – utóbbi alakulatnál a hírek szerint a márciusban munkába álló Adrian Newey is újra soraiban szeretné látni a pilótát.

A McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown szerint a kenyértörésre már idén sor kerül, és Verstappen a 2014 és 2021 között sorozatban nyolc konstruktőri címet nyerő Mercedes felé veszi az irányt. „Úgy gondolom, a mostani év végén távozni fog – jelentette ki a The Telegraph-nak adott nyilatkozatában. – Nagy valószínűség szerint a Mercedeshez. Az Aston Martinról is volt szó, miután Newey csatlakozott, de bármilyen nagyszerű is Adrian, és ő a valaha volt legnagyobb, teljes csapatra van szükséged magad körül. Szükség van a megfelelő kultúrára, és ehhez idő kell.”

„Ha fogadnom kellene, akkor a Mercedesre tennék. Az elmúlt tíz évben hét vagy nyolc alkalommal hódították el a csapatbajnoki címet, és még tavaly is öt versenyen nyertek. Megvan náluk a stabilitás. Tudjuk azt is, hogy Toto (Wolff, csapatfőnök – a szerk.) is kedveli őt. Emellett úgy érzem, a Mercedes motorgyára a legfelkészültebb az erőforrások szempontjából a 2026-os nagy szabályváltoztatások küszöbén.”

A Mercedesnél George Russell szerződése az idei év végén jár le, mint ahogyan az újonc Andrea Kimi Antonelli is egyéves szerződést kapott, így adott esetben nem tűnik esélytelennek Verstappen érkezése.