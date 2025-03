„Nem minden az autóról szól” – Norris szerint csak kis különbséggel a leggyorsabb a McLaren

Lando Norris pole pozícióból szerzett győzelemmel zárta az előző évet, és a teljesítményét most megismételte a 2025-ös idénynyitón is, amivel az egyéni összetett élére állt, s így véget vetett Max Verstappen rekordhosszú listavezetői uralkodásának. Noha az Ausztrál Nagydíjon az ötödik sikerét szerző brit a hétvége előtt és annak folyamán is többször fogadkozott, hogy hiába erős az autójuk, nincs olyan mértékű előnyük, mint egyesek hangoztatják, azt a nyitó futam után elismerte, hogy valóban ők számítanak a fő esélyesnek.

A mclarenes ugyanakkor cáfolta George Russell azon kijelentését, hogy a McLaren akár már le is állhat a fejlesztésekkel és helyette teljes mértékben átállhat a 2026-os projektre. Norris pont az előző évet hozta fel példaként, amikor a Red Bull-lal szembeni nagy hátrányt teljesen ledolgozták, sőt, első számú erővé léptek elő az idény előrehaladtával.