Akkora előnyben van a McLaren, hogy akár már most leállíthatja a fejlesztést – Russell

A McLaren kisajátította az első rajtsort az Ausztrál Nagydíj időmérőjén, és közel négy tizedmásodperccel verte meg a legközelebbi riválisát, Max Verstappent, miközben a negyedik helyen végző George Russell lemaradása a fél másodpercet közelítette. A Mercedes rangidős versenyzője már most temeti az idényt, meglátása szerint nagyon kicsi esély van rá, hogy valamelyik vetélytárs utoléri a wokingiakat az idény során. Pontosan ezért a címvédő alakulatnak már nem is kell azon aggódnia, miként ossza meg a fókuszát az idei és a következő évi programja között, helyette teljes mértékben a 2026-os nagy szabályváltoztatásokra összpontosíthat, és még úgy is meg fogja nyerni a világbajnokságot.

„Akkora előnyben vannak, hogy akár már most leállíthatják a fejlesztést, és teljes mértékben 2026-ra összpontosíthatnak, hiszen ekkora lemaradást nehéz lesz ledolgozni" – jelentette ki a mercedeses, aki felemlegette a Red Bull előző évben mutatott domináns szereplését is. A „vörös bikák" akkor óriási fölényt mutattak a szezon elején, majd később visszaestek, és két csapat, a McLaren és a Ferrari is megelőzte őket a konstruktőri tabellán. Russell szerint a McLaren esetében ez nem fog megtörténni.

„A Red Bull nagy fölényben kezdte a tavalyi évet, de nem gondolnám, hogy mások a fejlesztések révén kerültek elé. Ők tettek fel dolgokat az autóra, amik miatt visszaestek, vagy mondjuk úgy, hogy voltak bizonyos dolgok, amiket tisztázniuk kellett, és hátraestek. Ha hat tized előnyöd van az én elején, azt senki sem fogja tudni lenullázni az idény folyamán. A McLaren tehát kiváló helyzetben van, és ez a jövőben sem lesz másként."

A wokingi alakulat először a szahíri teszt második napján futott versenyszimulációjával hívta fel magára a figyelmet, és Russell úgy érzi, a riválisa előnye a futam során még nagyobb lesz az időmérőn tapasztaltnál. „Elég megnézni, mik voltak az erősségeik Szingapúrban, mik voltak a nehézségeik Las Vegasban, és hogy milyen jó volt a versenytempójuk a bahreini teszten. Ez a gumikon múlik. Ha erős vagy a harmadik szektorban Ausztráliában, azt csakis az abroncsoknak köszönheted. Szóval valami egészen különlegeset csinálnak, ez biztos" – utalt arra, hogy a McLaren valamennyi előnyét a pálya utolsó szakaszán szedte össze, míg az előző kettőben Verstappen tartani tudta vele a lépést.

Míg a címvédő alakulatot elérhetetlennek tartja, mögötte minden eddiginél szorosabb csatára számít a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes között. „Nagyjából erre számítottunk: a McLaren az élen van kényelmes előnnyel. Van egy olyan érzésem, hogy mögötte viszont ki-ki meccs lesz a Red Bull, a Ferrari és mi közöttünk. De ott vannak az olyan meglepetések is, mint például (Cunoda) Juki és (Isack) Hadjar, akik nagyon versenyképesek voltak. Úgy fest, a Williamsnek is nagyszerű a tempója az időmérőn, de hogy mi lesz a versenyen, az kiderül."