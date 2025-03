„Tudjuk, hogy nem boldog" – Marko elismerte, hogy Verstappen nem örül a Red Bull döntésének

Utóbbi nagy figyelmet kapott, hiszen a holland a múlt hétvégi Kínai Grand Prix-n kiállt Lawson mellett, és egyértelműsítette, nem a csapattársa személyével, hanem az idei autóval van a probléma, mivel rendkívül nehezen vezethető. A címvédő arra is rámutatott, hogy a hagyományos és a sprintidőmérőn is utolsó helyen záró új-zélandi a jóval könnyebben vezethető Racing Bulls volánja mögött gyorsabb lenne. A hírek szerint a Red Bull e heti válságértekezletén részt vevő Verstappen a megbeszélésen is védelmébe vette a fiatal csapattársát, azonban ez sem győzte meg a „vörös bikákat”, és csütörtökön bejelentették Lawson lefokozását.

Bár a holland pilóta nyíltan még nem beszélt arról, mit gondol csapata döntéséről, a tanácsadó Helmut Marko a De Telegraafnak adott nyilatkozatában elismerte, Verstappen valóban nem örült a versenyzőcserének. „Tudjuk, hogy Max nem boldog, de mindkét autóra szükségünk van az élmezőnyben. Nemcsak a konstruktőri bajnokság miatt, hanem azért is, hogy hozzásegítsük Maxot az ötödik világbajnoki címe megszerzéséhez. Így stratégiai szempontból is több lehetőségünk nyílik a versenyeken, és hasznunkra válhat Juki tapasztalata, valamint a jó formája is. Ez számít, és végső soron a csapat érdekeit szolgálja – és ezzel Maxét is.”

Marko elmagyarázta, mi vezethetett az új-zélandi rossz szerepléséhez. „Liamnek megvolt a balszerencséje. A bahreini teszten sok időt veszített műszaki gondok miatt, és az Ausztráliai GP harmadik szabadedzésén is fontos időt vesztett. Innentől kezdve jöttek a problémák, és egyre csak nőtt a rá nehezedő nyomás. Elvesztette a magabiztosságát, egyre inkább erőlködött, aminek eredményeként még több hibát követett el. Kínában aztán még rosszabbra fordult a helyzet. Ráadásul a kocsink rendkívül nehezen vezethető és nem is a leggyorsabb, ami csak még tovább tetézi a bajt. Nem volt könnyű döntés, de Liam olyan volt, mint egy megtört bokszoló. És mi nem dobjuk őt ki az F1-ből. Továbbra is aktív marad a Red Bull kötelékében, és a Racing Bulls egy jó autó.”

„Régebben Gasly és Alexander Albon esetében már hoztunk ehhez hasonló döntéseket. Ők később visszanyerték a formájukat, és most mind a ketten nagyra becsült Formula–1-es versenyzők. Egyedülálló helyzetben vagyunk, hogy megtehetjük ezt. Egy másik csapatnál Liam valószínűleg teljesen kikerült volna az F1-ből” – emelte ki, míg a Speedweeken publikált cikkében arra is kitért, miért volt fontos, hogy ilyen hamar lépjenek.

CUNODA VERSTAPPEN HATODIK CSAPATTÁRSA A RED BULLNÁL A Red Bullnál 2016-ban bemutatkozó Verstappen mellett több versenyző pályafutása is derékba tört, vagy az osztrákok „védőhálóján” túl, többnyire kisebb csapatoknál folytatódott csak. A holland mellett egyedül az első márkatárs, Daniel Ricciardo állta a sarat, ám az ausztrál leváltása óta nem alakult ki csata házon belül.

Verstappen mellett mindössze tizenkét futamig húzta ki Pierre Gasly, akit Alexander Albon követett a sorban. A thaiföldi az első közös év soron egészen jól szerepelt, ám a következőben már jóval nagyobb különbség alakult ki, ami újabb pilótacserére sarkallta a Red Bullt. A holland új márkatársa Pérez lett, aki annak ellenére maradhatott a helyén egészen 2024 végéig, hogy rendre jócskán kikapott a csapattársától – a hírek szerint a mexikói maradása mellett többször is kiállt a 2021 és 2024 között sorozatban négy egyéni címet szerző Verstappen.

Pérez helyére Lawson léptették elő, ám az új-zélandinak mindössze két futamhétvége után távoznia kell, a helyét Cunoda foglalja el... Vajon mire lesz képes a japán a holland fenomén mellett?

„Cselekedünk kellett még azelőtt, hogy teljesen elvesztette volna az önbizalmát. Ezzel összefüggésben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nem ért véget a karrierje. Visszatér a Racing Bullshoz, egy olyan alakulathoz, amely folyamatosan képes a pontszerzésre, egy sokkal könnyebben vezethető gép áll a rendelkezésére, és nem fogják Verstappenhez mérni. Emellett ott van a másik probléma is, amivel Pérez minden tapasztalata ellenére is szenvedett 2024-ben: rendkívül nehezen vezethető az autó, és nagyon szűk működési tartománnyal rendelkezik, ráadásul két-három tizedmásodperccel le vagyunk maradva az élmenőkről, ami még tovább nehezíti a dolgokat. Mindent egybevetve Lawson önbizalma egyre csak fogyott, ami meg is látszódott.”