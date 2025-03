Megalázónak és pánikszerűnek minősítették a Red Bull pilótacseréjét – Verstappen kedvelte a posztot

Utóbbi tábort erősíti a korábbi Formula–1-es versenyző, Giedo van der Garde, aki Instagram-bejegyzésében pánikszerűnek és megalázónak nevezte a Red Bull lépését, s a jelek szerint egyetért vele Max Verstappen is, aki kedvelte honfitársa posztját. „Kezdek kissé belefáradni abba, hogy a teljesítmény szempontjából mindenki az F1-et emlegeti a legkeményebb sportként, és hogy ha valaki alulteljesít, annak viselnie kell a következményeket. Igen, teljesítened kell. Igen, őrületesen nagy a nyomás. De véleményem szerint ez inkább számít megalázásnak vagy pánikszerű reakciónak, mintsem valódi sportteljesítménynek. Tudatos döntést hoztak, és úgy adtak két versenyt Liamnek, hogy már előre eldöntötték a sorsát, és megtörték a lelkét."

„Ne felejtsük el azt az elkötelezettséget, kemény munkát és sikert, amit Liam beletett a karrierjébe, hogy eljusson erre a szintre, ahol most van. Emlékszem a saját véremre, verejtékemre és könnyeimre, amíg eljutottam az F1-be. És még mi kellhet ahhoz, hogy valaki egy abszolút élcsapatnál versenyezzen! Igen, alulteljesített az első két futamon, de ha valaki, ő teljesen tudatában van ennek. Talán ő javasolta a cserét, de ha nem, akkor sok erőt és bátorságot kívánok neki, hogy újra ott legyen a rajtrácson Japánban. Bízz magadban, fel a fejjel, és bizonyítsd be, hogy tévedtek!" – állt a többek között Verstappen, illetve a négyszeres vb-első mellől régebben összesen tizenkét nagydíj után elküldött Pierre Gasly által kedvelt bejegyzésben.

Arról már korábban is szóltak hírek, hogy a csapata e heti válságértekezletén részt vevő Verstappen Lawson megtartása mellett kardoskodott, amit a mostani reakciója is alátámaszt. A címvédő már a múlt hétvégi Kínai Nagydíjon is kiállt a fiatal új-zélandi mellett, jelezve, nem a csapattársa személyével, hanem az autójával van a gond. A holland kijelentette, szerinte a mindkét időmérőn utolsó helyen záró pilóta gyorsabb lenne a sokkal könnyebben vezethető Racing Bulls volánja mögött, és akkor védelmébe vette a Red Bull döntését is, mondván, új csapattársa tett azért, hogy ő kapja meg az ülést Cunoda helyett.

A jelek szerint a „vörös bikák" újabb lépésével azonban már nem ért egyet Verstappen, akivel kapcsolatban újra felerősödtek azok a hangok, hogy idő előtt kiléphet a Red Bullhoz kötődő szerződéséből. A McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown szerint a holland már az idei év végén elhagyja az osztrákokat, és a Mercedesszel kezdi meg a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-ot. A németek mellett az Adrian Newey-val erősítő Aston Martinnal is szóba hozták már.