„Kedveltem a posztot, ez mindent elmond, nem? Nem véletlen volt" – Verstappen a Red Bull versenyzőcseréjéről

Verstappen először a Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján beszélt nyíltan a történtekről, de nem igazán bocsátkozott részletekbe, mivel úgy gondolja, az, hogy kedvelte a posztot, mindent elmond. „Mindent megbeszéltem a csapattal, váltottam néhány szót Liammel is, és csak ennyit mondanék erről. A csapat tudja az álláspontomat, nemcsak erről a cseréről beszéltünk, hanem sok más dolgokról is. Szó esett ezekről már az előző versenyhétvégén és a gyárban is. Mindent megosztottam a csapattal, azt, hogyan vélekedek a különböző dolgokról. Bizonyos helyzetekben nem szükséges mindent a nyilvánosság elé tárni."

„Kedveltem a posztot, ez mindent elmond, nem? Nem véletlen volt. Tudják, néha előfordul, hogy véletlen rányomsz valamire" – egyértelműsítette, majd azt is elmondta, az RB21-es jelenti a gondot.

„A fő problémánkat a kocsi jelenti, amely nem ott tart, ahol szeretnénk. Szerintem ezzel mindenki tisztában van a csapatban, és most erre összpontosítunk. Amint versenyképesebbé és általában véve könnyebben vezethetővé válik, automatikusan könnyebb lesz a másik, vagyis a második autóban is. Liam összességében tizenegy versenyen indult, de azt is két részletben. Egy újonc számára egyébként sem könnyű az évkezdés, mert a pályák nagy részét nem ismeri, és akkor ott vannak a sprinthétvégék is. Mindez nem segít" – vette védelmébe a Racing Bullshoz visszafokozott új-zélandit, majd kitért arra is, hogy milyen sajátosságai lehetnek a Red Bullnak, amelyek már több márkatársa vesztét is okozták.

„Nehéz megmondani, hiszen ez az egyetlen autó, amelyet ismerek. De amit kívülről látok, az alapján azt mondanám, hogy kissé ideges és instabil a kanyar különböző fázisaiban. Talán jobban, mint ahogy ahhoz egyes csapattársaim hozzászoktak. Bizonyos részleteiben egyértelműen gyorsabb ez az autó, mint ahonnan jöttek, de nehezebb összeilleszteni a darabokat. Úgy vélem, sok dolog összjátéka, függ a kanyar sebességétől, az aszfalttól, a gumitól, a buckáktól, a túlmelegedéstől és a kerékvetőktől is. Néhány versenypályán még korlátozottabb. Bizonyos problémákat könnyebb orvosolni, mint másokat. Mindenki nagyon keményen dolgozik, hogy gyorsabbá tegye a gépet."

„Csapatként természetesen azt akarod, hogy mindkét autóból kihozd a benne rejlő potenciált. Számunkra ez eddig nehézséget okozott bizonyos okokból. Mindig a lehető legjobbunkat nyújtjuk, és én is mindig igyekszem a lehető legtöbbet kihozni a kocsiból. A folytatásban is így fogok tenni, összességében javítani kell a gép teljesítményén, és kiszámíthatóbbá kell tenni. Az mindenkinek a segítségére lenne."