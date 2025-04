Hamilton nem tudja, képes lesz-e bejutni a Q3-ba; Leclerc szerint bármi lehetséges Dzsiddában

Lando Norris, úgy érkezett meg az idény ötödik állomására, a Szaúdi Nagydíjra, hogy kétségkívül szüksége lenne egy erős versenyhétvégére ahhoz, hogy növelhesse az önbizalmát az idei McLarenben. A vb-éllovas a saját bevallása szerint egyáltalán nem érzi kényelmesen magát az MCL38-asban, nem tudja megfutni azokat a köröket, mint egy évvel ezelőtt, és közel sincs ahhoz, amire képes lehetne. A dzsiddai pályán különösen fontos, hogy a versenyző magabiztos legyen a volán mögött, és támadni tudja a kanyarokat a falak fenyegető közelségében.

A brit a csalódást keltő bahreini eredmények után egyelőre meggyőző formában van Szaúd-Arábiában, az első szabadedzésen 95 ezreddel, míg a másodikon 163 ezreddel előzte meg a csapattársát, Oscar Piastrit, miközben összességében a nyitó nap leggyorsabb körét jegyezte. A látszat azonban némileg csalóka volt, Norris ugyanis arra számított, nagyobb előnyük lesz, ráadásul továbbra sem érzi magát komfortosan a volán mögött.

„Jelen pillanatban magabiztosak lehetünk, de a többiek nincsenek túl messze. Abban reménykedtem, hogy valamivel talán nagyobbak a különbségek, mint ma. Tudjuk, hogy gyorsak vagyunk, és nagyszerű autónk van, de határozottan nem olyan kényelmes, mint amennyire mi azt szeretnénk. Ennél nincs több, le kell szegnünk a fejünket, magunkra kell összpontosítanunk, és meglátjuk, mit tehetünk. Itt mindig nagyon kaotikusnak érződik, hiszen olyan gyors. Sok a fal, rengeteg a meleg pillanat. Ez a nap arról szólt, hogy a vezetési stílusomon és magamon dolgoztam, valószínűleg többet, mint a kocsin. Jól kezdtük a hétvégét, produktív napot tudhatunk magunk mögött, sikerült növelnem az önbizalmamat, és az érzés is jobb lett. Szóval figyelembe véve, hogy mit szerettem volna ma elérni, jó úton vagyok."

A Bahreini Nagydíjon közel tökéletes versenyt futó és idei második győzelmének köszönhetően a csapattársát mindössze három pontra megközelítő Piastri is pozitívan értékelt a nyitó nap végén. „Rendben volt. A tempónk jó, és egészen kényelmesen éreztem magam. Van néhány kanyar, ahol jobb munkát is végezhetnék, de összességében jó napot zártunk. Vannak bizonyos dolgok, amikben még fejlődhetünk, nem minden tökéletes, de már így is jó volt."

Max Verstappen a riasztó szahíri hétvége után abban bízott, hogy Dzsiddában visszavághatnak, és szuzukaihoz hasonló teljesítményt nyújthatnak. A nyitó nap azonban nem teljesen a várakozásai szerint alakult, a címvédő az első edzésen a kilencedik, míg a másodikon a harmadik pozícióban végzett, miközben a lemaradása 240 ezred volt az utóbbi eseményen. „Különböző dolgokat próbáltunk ki az autón, elmentünk egy más irányba is, amiből sokat tanultunk. A kocsi még mindig nem ott van, ahol szeretném. Őszintén szólva nem igazán nézem a különbségeket, és végső soron szerintem azt kell nézni, mit érzel a gépben ülve egy körön. Ebből a szempontból valamivel jobb a helyzet, de a hosszú etapok nagyon kemények voltak."

„Más, mint Bahreinben volt, ez egy másik pálya, és a tapadási viszonyok is különböznek, de emellett a beállítások is nagyon eltérőek, szóval nagyon nehéz összehasonlítani. Természetesen most is a McLaren emelkedik ki, nagyon versenyképesnek tűnik, de ami minket illeti, még mindig sok munka vár ránk, és sok dolgot kell megértenünk."