„Képes lehetek legyőzni őt" – Cunoda már most ellesett néhány dolgot Verstappentől

Mint ismert, Cunoda Juki hazai közönség előtt, Szuzukában foglalhatta el először a Red Bull ülését, miután a „vörös bikák" mindössze két versenyhétvége után lecserélték a várakozásokon alul teljesítő Liam Lawsont. A döntés egyelőre beigazolódni látszik: a japán versenyző két nagydíj alatt olyan eredményt ért el, amire az új-zélandi nem volt képes. Már a bemutatkozásakor eljutott az időmérő második szakaszába, amit múlt hétvégén Q3-as szereplés, valamint pontszerzés követett.

Cunoda még mindig a tanulási folyamat elején jár, de egyre jobban megismerkedik az RB21-gyel, és kezd rájönni, hogyan lehet megzabolázni a minél erősebb teljesítmény eléréséhez. A helyzetet nem könnyíti, hogy rendkívül szűk a gép működési tartománya, nehéz beállítani, ráadásul a kényelem a tempó rovására megy. „Ez az első alkalom, hogy teljesen másfajta kocsit vezetek. Az elmúlt négy évben a Racing Bulls autóival mentem, szóval először teljesítek másik csapat konstrukciójában. Elégedett vagyok azzal a fejlődéssel, amit az elmúlt két nagydíjon mutattam. Valamivel jobban is ment, mind gondoltam. Még mindig abban a fázisban vagyok, hogy próbálom megérteni a kocsit, és azt, hogyan működik különböző pályákon és körülmények között. Ezekhez a dolgokhoz idő és tapasztalat kell."

„De figyelembe véve az első két futamot, elégedett vagyok a magabiztosságommal. Egészen jól állok vele, nyilván nem száz százalékig tökéletes, de rendben van. Egyszerűen próbálom megérteni, hogyan működik a gép, és hogy teljesít jól. Szerintem még a felét sem értem. Ezek jelentik a kulcsot, és nagyon keményen dolgozom azon, hogy minél hamarabb rájöjjek, hogy utána más dolgokkal is foglalkozhassak, mint a fejlesztésekkel és egyebekkel. Egyelőre nagyjából sikerült összerakni az időmérőn és a versenyen, de ezzel egy időben elég sok volt a hullámvölgy és a hullámhegy."

„Elég hullámzó az első és az utolsó szabadedzés között, szóval szeretnék kiegyensúlyozottabbá válni. Bizonyos gyakorlásokon megvoltak ennek az okai, de úgy vélem, ha sikerül úrrá lennem rajta már a hétvége korábbi szakaszában, akkor az önbizalmat fog adni. Így több teljesítményt fogok tudni kihozni a kocsiból is, valószínűleg többet, mint az eddigi kvalifikációkon, szóval most ez a célom. Max jobban ismeri ezt az autót, mint én, és még akkor is jobb teljesítményt tud kiaknázni belőle, amikor nincs megfelelő működési tartományban. Ez nyilván nagy különbséget jelent, főleg az időmérőn, és különösen akkor, amikor ilyen szoros a küzdelem."

„Nem túl könnyű megtalálni ezt a bizonyos tartományt, és az elmúlt két nagydíjon, mióta csatlakoztam ehhez a csapathoz, folyamatosan változtatjuk a leszorítóerő szintjét és minden mást. Emiatt egyáltalán nem ideális a helyzet, és ezzel a csapat is tisztában van, hiszen pilótaként stabilabb egyensúlyt szeretnél a hétvégén. Nyilván csapatként azon dolgozunk, hogy megoldjuk a problémákat, de nem túl egyszerű orvosolni ezeket. Biztos vagyok benne, hogy vannak tervek, és érkeznek a fejlesztések is a következő futamokon, szóval meglátjuk. Remélhetőleg egyre magabiztosabb lehetek a volán mögött."