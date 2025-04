„Ha a McLarenben ülnék, akkor nem is láttatok volna" – Verstappen odaszúrt Norriséknak

A McLaren fő esélyesként érkezett meg az idény harmadik állomására, Szuzukába is, ám versenyzői, Lando Norris és Oscar Piastri nem tudták összetenni a köreiket az időmérő döntő szakaszában, amit kihasználva Max Verstappen nagy meglepetésre megszerezte a pole pozíciót a Red Bull-lal úgy, hogy egyik szektorban sem ért el abszolút legjobb időt, és néhány órával korábban, a harmadik edzésen még vezethetetlennek minősítette az autóját.

A kvalifikációs feltámadás vasárnap győzelmet ért, a pályapozíció ugyanis kulcsfontosságúnak bizonyult a versenyen, amit jól mutatott, hogy az első hat helyezett változatlan sorrendben látta meg a kockás zászlót, ráadásul az első tízesből egyedüliként Lewis Hamilton tudott pozíciót javítani, méghozzá egyet. Hiába loholt tehát mindkét McLaren az utolsó körig a holland nyakában, nem tudott fogást találni rajta, és meg kellett elégednie a második és a harmadik hellyel.

„Amikor megérkeztem ide, egyáltalán nem számoltam azzal, hogy nyerhetek, a pénteki nap után sem. A legfontosabb az volt ezen a hétvégén, hogy a pole pozícióból rajtolhattam. A McLarenek szerintem gyorsabbak volt, de nem tudtak DRS-távolságon belülre kerülni, hogy egyáltalán előzéssel próbálkozhassanak – magyarázta a címvédő, majd válaszolt arra a kérdésre is, érzése szerint kizárólag a versenyzőn múlt-e a mostani siker. – Elégedett vagyok azzal, amit csinálok, bele sem akarok gondolni, mi történne, ha a másik autóban (a McLarenben – a szerk.) ülnék. Akkor nem is láttatok volna."

„Végső soron ez még mindig egy jól működő csapat, GP-vel (Gianpiero Lambiase), illetve ezen a hétvégén volt egy másik teljesítménymérnököm, Hugh Bird is. A 2020-as év végéig dolgoztam vele, és igazán jó volt. Helyes döntéseket hoztunk az időmérő előtt, ha visszahallgatják, nagyon simán ment minden GP és köztem. Ezek azok a dolgok, amik igazán számítanak. Nagyszerű eredményt értünk el, de nagyon nehéz volt ezen a pályán előzni, és rendkívül fontos volt az időmérő. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen minden versenyt meg fogunk nyerni, de elégedettek lehetünk ezzel."

„Lehetett látni, hogy az etapok végén közeledtek hozzám most is, és próbáltak megtámadni, mert az én gumijaim megint túlmelegedtek. Szerintem a segítségünkre volt, hogy most hűvösebbek voltak a körülmények, mert így kevésbé küszködtünk a túlmelegedéssel, ami még mindig problémát jelent a számunkra. Sok kanyar van itt, ami megnehezíti az előtted haladó követését, az abroncsok nagyon túlforrósodnak, amint közel kerülsz valakihez. A kocsik évről évre fejlődnek, sok a turbulens levegő, szóval egyre nehezebbé válik. Amikor nagyon hasonlóak a köridők, miközben nincs igazán nagy gumikopás, akkor rendkívül nehéz."