Norris volt a leggyorsabb; Cunoda parádésan mutatkozott be a Red Bull színeiben a szuzukai nyitányon

A mezőnyt napos és enyhe idő fogadta az ikonikus aszfaltcsíkon, az első etapokat követően a címvédő, Max Verstappen nevével kezdődött az időlista, aki 1:29.690-nél állította meg a stoppert a lágy gumikon. A holland előnye nem volt számottevő: mindössze tizenhat ezreddel előzte meg az eddigi mindkét versenyen dobogóra álló George Russellt úgy, hogy a Mercedes a közepes keveréken indított. Harmadikként a vb-éllovas Lando Norris következett, majd Fernando Alonso, illetve a kemény Pirellin futó Lewis Hamilton zárta az első ötöst, miközben Cunoda egy másodperc hátránnyal a tizenegyedik, Lawson a tizennegyedik, míg az új-zélandi új márkatársa, Isack Hadjar a nyolcadik pozícióban kezdett.

Míg Russell nagyjából negyed órát követően az élre állt több mint fél szekundum előnnyel, Cunoda egészen a hatodik helyig zárkózott fel, és szűk négy tizedre megközelítette a második pozícióba visszacsúszó négyszeres világbajnokot, ami mindenképpen biztató kezdés volt a számára a Szuzukában a Honda tiszteletére fehérbe öltöző Red Bull-lal.

Félidőhöz közeledve egyre több versenyző hajtott pályára a Japánba hozott legpuhább keveréken: Russell megőrizte az első helyét, és 1:28.712-es javította a legjobbját, mögötte két tized hátránnyal Charles Leclerc érkezett, majd az egymást mindössze 107 ezredre követő Red Bull kettőse, Verstappen, Cunoda sorrendben, illetve Alonso tette teljessé a top 5-öt, miközben a McLaren első gyors körei nem sikerültek jól, így esetükben még javulásra lehetett számítani.

Ez nem is történt másként, igaz, egyedüliként Norris tudott előrelépni, a brit ráadásul 1:28.549-es körrel át is vette a vezetést, amit követően már nem is engedte ki a kezei közül az első helyet. A vb-éllovas 163 ezreddel előzte meg a végig remek tempót diktáló Russellt, majd a Ferrari és a Red Bull kettőse, Alonso, Hadjar, Antonelli és Sainz egészítette ki az első tízest.

Alexnader Albon a tizenegyedik pozícióban végzett a másik Williamsszel, a thaiföldit a meggyőzően teljesítő Hirakava és a márkatársától három tizeddel elmaradó Lawson, a beugró japán csapattársától kikapó Pierre Gasly, valamint a javítani nem tudó Oscar Piastri követte, míg a sort az új padlólemezt bevető Haas pilótapárosa és Gabriel Bortoleto zárta.

Folytatás 8 órakor a második szabadedzéssel.

JAPÁN NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:28.549 átlag: 236.086 km/ó 24 kör 2. George Russell brit Mercedes 1:28.712 0.163 mp h. 29 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:28.965 0.416 27 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:29.051 0.502 25 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:29.065 0.516 23 6. Cunoda Juki japán Racing Bulls-Honda 1:29.172 0.623 25 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:29.222 0.673 25 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:29.225 0.676 28 9. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:29.284 0.735 28 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:29.333 0.784 28 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:29.392 0.843 25 12. Hirakava Rjó japán Alpine-Renault 1:29.394 0.845 24 13. Liam Lawson új-zélandi Red Bull-Honda 1:29.536 0.987 28 14. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:29.547 0.998 23 15. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:29.708 1.159 25 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:29.758 1.209 25 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:30.023 1.474 21 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:30.077 1.528 17 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:30.123 1.574 21 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:30.147 1.598 26

39. JAPÁN NAGYDÍJ ÁPRILIS 4., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:28.549 2. szabadedzés 8.00–9.00 ÁPRILIS 5., SZOMBAT 3. szabadedzés 4.30–5.30 Időmérő 8.00–9.00 ÁPRILIS 6., VASÁRNAP A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja 7.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Bahreini Nagydíj, Szahír április 13., 17.00 Szaúdi Nagydíj, Dzsidda április 20., 19.00 Miami Nagydíj, Miami május 4., 22.00