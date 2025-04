Sainz gyomorbántalmak miatt késve érkezett meg a himnuszra Japánban – megbírságolták

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nagy port kavart azzal, hogy a holt szezonban szigorította a versenyzők viselkedésére vonatkozó szabályokat, melynek részeként jelentős mértékben megemelte a kiszabható pénzbírságokat, miközben egyértelműsítette, adott esetben eltiltást és pontlevonást is vonhat maga után a többszöri kihágás.

A Formula–1-en belül Carlos Sainz Jr. lett az első pilóta, akit az új előírások alapján büntettek meg: a spanyol azzal követett el szabálysértést, hogy késve érkezett meg a Japán Nagydíj versenyét megelőző nemzeti himnuszra, amelyen kötelező a részvétel. A regulák szerint egy ilyen kihágás 60 ezer eurós pénzbírságot vonna maga után, ám a Williams-versenyzőnek ennél kevesebbet kell fizetnie, miután a szövetség figyelembe vett bizonyos enyhítő körülményeket, aminek köszönhetően 20 ezer euróra csökkent a büntetése, ráadásul ebből 10 ezer eurót tizenkét hónapra felfüggesztettek.

Noha ez alapján gálánsnak is tűnhetne az FIA, a közleményben megosztott magyarázat tükrében más megvilágításba kerül a történet. Mint a hivatalos dokumentumban olvasható, Sainz a himnuszt megelőzően nem érezte jól magát gyomorbántalmak miatt, amit Dr. Messina, a Med-ex orvosa is megerősített a meghallgatáson, és kiemelte, orvosságot is felírt a versenyzőnek.

Sainz a 14. helyen szelte át a célvonalat a vasárnapi versenyen Szuzukában, s három nagydíjat követően egyetlen pont szerepel a neve mellett.