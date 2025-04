Norris vezérletével a McLaren kettőse az élen; kétszer is lángra kapott a fű az utolsó szuzukai edzésen

Noha az első szabadedzés még zökkenőmentesen lezajlott a Japán Nagydíjnak otthont adó Szuzukában, a másodikat négy piros zászlós szakasz is tűzdelte, így a csapatok nem tudtak érdemi munkát végezni. Először a nyitányt teljes egészében kihagyó Jack Doohan törte ripityára az Alpine-t, majd Fernando Alonso ásta el az Aston Martinját a kavicságyban, mielőtt a hetes, majd a tizenhármas kanyarban lángra kapó fű borzolta volna a kedélyeket.

Noha az eredményekből így nem lehetett messzemenő következtetéseket levonni, afelől nem volt kétség, hogy a McLaren ezúttal is fő esélyesnek számít: a vb-éllovas Lando Norris az első, míg csapattársa, Oscar Piastri a második tréningen bizonyult a leggyorsabbnak. A wokingi csapat első számú kihívójává eközben a Mercedes, és azon belül is George Russell lépett előre Szuzukában, de a Ferrari is bizakodva várta a folytatást.