Az FIA büntetett, majd visszakozott – furcsa esetekből nem volt hiány Bahreinben

Mint beszámoltunk róla, bizarr esetek nyomán változott a bahreini verseny rajtsorrendje, hiszen míg a két Mercedes-versenyző, George Russell és Andrea Kimi Antonelli azért kapott egyenként egy rajthelyes büntetést, mert csapata figyelmetlenségből azelőtt küldte ki őket a bokszutcai gyors sávba, hogy a versenyirányítás hivatalosan közölte volna, pontosan mikor folytatódik az időmérő a piros zászlós megszakítás után, Nico Hülkenberg úgy vehetett részt a leállással tarkított szakaszban, hogy a továbbjutást érő körét az időmérő lezárta után törölték.

A Williams frusztráltan nyilatkozott az esetről, hiszen thaiföldi versenyzője, Alexander Albon pont a Sauber-pilóta miatt nem mehetett tovább, és a grove-iak úgy vélték, akár a harmadik szakasz is elérhető lehetett volna a számára. A szövetség később magára is vállalta a felelősséget, mondván, az adott pályarésznek nem tulajdonított elég figyelmet, de ekkor még nem tudta, hogy vasárnap ennél is kínosabb helyzetbe kerül...