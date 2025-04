Bizarr büntetések borították fel a bahreini verseny rajtsorrendjét

Nem a Mercedes büntetése volt az egyetlen bizarr eset, az FIA utólag Nico Hülkenberg tizenharmadik rajtkockáját is elvette. A német Q1-es körét utólag törölték pályakiszélesítés miatt, aminek következtében valamennyi Q2-ben megfutott idejét is elvették. A Sauber német versenyzője ennek megfelelően a tizenhatodik helyre esett vissza, miközben Fernando Alonso, Esteban Ocon, valamint Alexander Albon is nyert egyenként egy helyet. Utóbbit azonban ez egyáltalán nem vigasztalta, hiszen ő pont Hülkenberg miatt bukta a továbbjutást, és így esélye sem volt harcba szállni a jobb helyekért.

A Williams csapatfőnöke, James Vowles bosszúsan nyilatkozott, és válaszokat vár. „Nem örülök ennek, frusztráló. Nyilván a pályahatárokat élőben figyelik, de Hülkenberg esetében a döntés azután érkezett, hogy nekünk esélyünk lett volna részt venni a második szakaszban, és ma Alexban megvolt a tempó ahhoz, hogy eljusson egészen a Q3-ig. Az első szegmensben nem sikerült túl jól a felvezető köre, ami eléggé hátráltatta. Meg kell értenünk, miért történt így, és várjuk az FIA jelentését arról, miért ilyen későn vizsgálták felül az esetet. Nemcsak egy pozícióról, hanem sokról van szó."