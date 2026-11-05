Ünnep a javából! – Thury Gábor jegyzete

Borbély Balázs – aki nem tagadja, a nagy ellenfelek elleni találkozókat ünnepnapként fogja fel – kieszelt taktikáját futballistái megvalósították, a ferencvárosi szakvezető némiképpen meglepte kollégáját, Ruben Amorimot, hogy a kezdőcsapatba jelölte a 30 éves, ötvenszeres szlovák válogatott Matús Berót, aki kiválóan teljesített. Olyannyira jó volt a Ferencváros, hogy a saját térfelén labdát csak az első fél órát követően vesztett, némiképpen Alphadjo Cisse lövésénél kellett aggódni, de a középpályás a lelátóra vágta a labdát… Keseregni csak azon lehetett, hogy Lenny Joseph két lehetőségénél is bátortalan volt.

Hiába jött ki a Milan a második félidőre más játékfelfogásban, a Ferencváros – jó ezt leírni – lefutballozta ellenfelét. Joseph végre megjött! Hiába állt be a 2018-as aranylabdás Luka Modric, nem tudott változtatni a játék képén, amire csak az borított baljós árnyékot, hogy a Bamidele Yusufot könyöklésért kiállították. De ezen az estén még az árnyék is rózsaszínben tetszett.

A Ferencváros a Celtic idegenbeli 3–1-es legyőzését követően legalább akkora tettet hajtott végre a Milan 2–0-s elintézésével. Ha a múltban keresünk hasonló bravúrt, talán az 1975-ös KEK-döntő felé vezető úton a Liverpool elleni idegenbeli 1–1-et citálhatnám Máté János góljával 1974 őszéről (amelyet az Üllői úti 0–0 váltott továbbjutásra), vagy amikor Branikovits László góljával nyertek 1:0-ra az Anfieldben 1968-ban. A Fradi abban az évben pedig VVK-finálét játszott.

De nem kell a múltban kutakodni, elég az elmúlt 12 kupamérkőzést említeni vereség nélkül (!), ezen belül az Euroliga alapszakaszában a négy győzelmet.

Van mit ünnepelni.

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