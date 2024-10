Az 1–0 volt a slágereredmény az El-ben, csak az Ajax tudott sima győzelmet aratni

ROMA–DINAMO KIJEV

Első lehetőségéből gólt szerzett a Roma, amire az első félidő feléig kellett várni. Tarasz Mihavko húzta vissza a tizenhatos vonalán Tommaso Baldanzit, a büntetőt pedig Artem Dovbik a jobb alsóba lőtte. Nem sokkal később a tizenegyest kiharcoló Baldanzi tekert távolról kevéssel a kapu mellé, majd a kijeviek is életjeleket mutattak. A legnagyobb vendéglehetőség Olekszandr Timcsik nevéhez fűződött, aki szép mozdulattal lőtt kevéssel a jobb kapufa mellé. Azért az olaszok jóval nagyobb különbségű sikert is arathattak volna, ám a legfontosabb a három pont megszerzése volt, ami először sikerült számukra az idei főtáblán. A Dinamo Kijev a Ferencváros ellen javíthat november 7-én Hamburgban. 1–0

EINTRACHT FRANKFURT–RFS

A labdát többet birtokolta az Eintracht – melynek keretébe ezúttal nem került be Fenyő Noah –, és bár kicsit több helyzete volt, mint a letteknek, ám igazán veszélyes nem tudott lenni. A második félidőben sem volt meggyőző a frankfurti csapat, azonban így is ki tudta harcolni a győzelmet, a 79. percben Hugo Larsson a jobb alsóba gurított Omar Marmus kiugratása után. 1–0

PAOK–VIKTORIA PLZEN

Prince Kwabena Adu lesgóljával kezdődött a mérkőzés, de továbbra is a csehek voltak veszélyesebbek, akik fél óra elteltével már érvényes találatot szereztek. Milan Havel egy beadás és egy csúsztatás után a hosszún érkezett, lőtt, a labda pedig a lécről a kapuba vágódott. Nem sokkal később Adu lövése borzasztóan rossz helyre jött ki Dominik Kotarskiról, a labda pont Matej Vydra elé került, akinek nem volt nehéz dolga, és nem is hibázott, így kétgólosra nőtt a vendégelőny. Ezt jól őrizte a plzeni együttes, ám nehéz utolsó 20 perc várt rá, mert a 70. percben Sampson Dweh begyűjtötte a második sárga lapját. Szépítettek is a görögök, Tarik Tiszudali a kapu jobb oldalába fejelt egy jobb oldali beadás után. A hajrában pedig össze is jött a PAOK-nak az egyenlítés, a korábbi Chelsea-balbekk, Rahman Baba megmentett egy pontot a csapatának. 2–2

MACCABI TEL-AVIV–REAL SOCIEDAD

Sokkal veszélyesebb volt az első félidőben a baszk csapat, amely a vezetést is megszerezte, Jon Pacheco szöglet után fejelt a kapuba. A belgrádi mérkőzésen a 60. percig kellett várni az újabb gólra, azonban Umar Sadiq hiába talált be, les miatt nem volt érvényes. A hosszas VAR-vizsgálat után viszont még fel sem ocsúdtak a vendéglátók, a spanyolok lekontrázták az izraelieket, és Sergio Gómez meglőtte csapata második gólját. A tel-avivi csapat nem adta fel, és Dor Turgeman fejes góllal szépített, az egyenlítés azonban már nem jött össze neki, elszenvedte a harmadik vereségét is. 1–2

QARABAG–AJAX

Az első negyedóra végén Mika Godts lépett ki a felezővonalon túl gólhelyzetben, Júlio Romao lerántotta, amiért piros lapot kapott, így hamar emberhátrányba került a Qarabag. Időbe telt, mire ezt ki tudta használni az Ajax, de a 36. percben egy sakk-mattra kijátszott helyzet végén Kenneth Taylor az üres kapuba passzolt. Nyilván innentől még nagyobb meglepetés lett volna, ha az azeriek pontot szereznek, ám sokáig maradt az eredmény, az egygólos előny pedig nem garancia semmire. A mérkőzés a 70. és a 80. perc között dőlt el, előbb Wout Weghorst tizenegyesből talált be, majd remekül lejátszott kontra végén Chuba Akpom a jobb alsóba lőtt, két perccel később pedig Elvin Cafarguliyev ment a második sárga lapja után idő előtt zuhanyozni. Érvényesített a papírformát az Ajax, amely magabiztosan menetel a továbbjutás felé. 0–3

MIDTJYLLAND–UNION SG

Hazai részről Adam Buksa a meccs elején a kapufát találta el, de Ousmane Diao már gólt szerzett: jól érkezett egy beadásra, és három méterről a hálóba lőtt. A második félidő elején a belgák is eljutottak egy kapufáig Mathias Rasmussen révén. Mentek előre a vendégek az egyenlítésért, és a hazaiak be is szorultak, de összességében a Midtjylland megérdemelt győzelmet aratott. 1–0

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Roma (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán) 1–0 (Dovbik 23. – 11-esből)

Eintracht Frankfurt (német)–RFS (lett) 1–0 (H. Larsson 79.)

PAOK (görög)–Viktoria Plzen (cseh) 2–2 (Tiszudali 84., Baba 90+3., ill. Havel 31., Vydra 39.)

Kiállítva: Dweh (70., Plzen)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Real Sociedad (spanyol) 1–2 (Turgeman 81., ill. Pacheco 19., S. Gómez 64.)

Qarabag (azeri)–Ajax (holland) 0–3 (K. Taylor 36., Weghorst 74. – 11-esből, Akpom 77.)

Kiállítva: Romao (15., Qarabag), Cafarguliyev (79., Qarabag)

Midtjylland (dán)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–0 (Diao 18.)

Ferencvárosi TC–Nice (francia) 1–0 (Bombito 15. – öngól)

Kiállítva: Rosario (84., Nice)

Később

21.00: Porto (portugál)–Hoffenheim (német)

21.00: Rangers (skót)–FCSB (román)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Besiktas (török)

21.00: Fenerbahce (török)–Manchester United (angol)

21.00: Malmö (svéd)–Olympiakosz (görög)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Anderlecht (belga)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Twente (holland)–Lazio (olasz)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Braga (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Niakaté 64., ill. Evjen 53., V. Nielsen 90+4.)

Galatasaray (török)–Elfsborg (svéd) 4–3 (Icardi 28., Pettersson 39. – öngól, B. Yilmaz 44., Akgün 83., ill. Hult 52., Baidoo 65. – 11-esből, J. Larsson 90+2.)