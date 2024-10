El: a portugál csapatok kriptonitja a Bodö/Glimt, a norvég bajnok a Porto után a Bragát is legyűrte; hétgólos meccsen nyert a Galata

Az első fordulóban a Portót megtréfáló Bodö/Glimt bragai kiszállásának első félidője nem hozott gólt és nagyobb gólhelyzetet sem, ellenben a szünet után felpörögtek az események. Kisebb meglepetésre a norvégok szerezték meg a vezetést, Hakon Evjen finom cselt követően lőtt a bal alsó sarokba. Aztán jött hazai részről Sikou Niakaté, s „ellopta a show-t”: a 64. percben egy kipattanót értékesítve egyenlített, majd a 66. percben ütközésért, míg egy perccel később lerántásért kapott sárga lapot, így emberhátrányba került a Braga.

A portugálok a kiállítás pillanatáig kitartóan ostromolták Nyikita Hajkin kapuját (az orosz kapus 10 védéssel zárta a mérkőzést), de a slusszpoént a norvégok szállították: a ráadás harmadik percében Berg sarokrúgását Villads Nielsen oxizta a kapuba – mindhárom pontot megkaparintotta a Bodö/Glimt. 1–2

Az első 27 perc nem hozott gólt Isztambulban, de ezt követően bő negyedóra alatt három gólt is berámolt svéd ellenfele kapujába a Galatasaray. Elsőként Mauro Icardi villant meg, az argentin csatár a Mertens lövése után a kapufáról visszapattanó labdát pofozta a kapuba. A folytatásban a szerencse is elpártolt a vendégek mellől, Bardakci fejese ugyanis a kapufáról a svéd kaput védő Isak Pettersson hátára, onnan a gólvonal mögé pattant. A szünet előtt Sara zseniális hosszú labdával találta meg Baris Alper Yilmazt, aki 14 méterről ki is lőtte a bal alsót.

A fordulás után maradt a török fölény, az Elfsborg viszont visszakapaszkodott a szakadék széléről. Az 52. percben Niklas Hult remekül végigjátszott ellentámadás végén volt eredményes, 13 perccel később pedig a harmadik Galata-gólt jegyző Yilmaz kezezéséért ítélt tizenegyest a játékvezető – Michael Baidoo lába nem remegett meg. A két gól nyomán ismét volt keresnivalójuk a svédeknek, de a hajrában Yunus Akgün szemrevaló akció végén betalált, így a nézők azt hihették, ezzel vége a meccs érdemi részének. A ráadás ezzel szemben újabb fordulatokat tartogatott: Bardakci buta labdaeladása után Johan Larsson hozta ismét lőtávolon belülre az Elfsborgot, majd Batshuayi szerzett egy lesgólt – meleg volt a pite, de otthon tartotta a pontokat a Galatasaray. 4–3

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Braga (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Niakaté 64., ill. Evjen 53., V. Nielsen 90+4.)

Galatasaray (török)–Elfsborg (svéd) 4–3 (Icardi 28., Pettersson 39. – öngól, B. Yilmaz 44., Akgün 83., ill. Hult 52., Baidoo 65. – 11-esből, J. Larsson 90+2.)