Két piros lap, három kapott gól, nem ilyen magyarországi mérkőzésről álmodott a Topolya

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Topolyai SC (szerbiai) 3–0 (1–0)

Szombathely, Haladás Stadion, 400 néző. Vezette: Gishamer (osztrák)

Maccabi: Maspati – Jehezkel, Aszante, Slomo, Davidzada (Revivo, 62.) – Dor Perec, Issouf Sissoko (Madmon, 74.), Kanikovszki – Davida (Zahavi, 62.), Turgeman (Sahar, 84.), Lajusz (Biton, 62.). Vezetőedző: Zsarko Lazetics

Topolya: V. Ilics – N. Petrovics, Sztevanovics, M. Djordjevics, Vlalukin (Sz. Jovanovics, 74.) – Djakovac, Capan, Banjac, Radin (Sztanics, 81.) – A. Csirkovics (Pejics, a szünetben), Sz. Jovanovics (Pantovics, 74.). Vezetőedző: Dean Klafuric

Gólszerző: Turgeman (26.), Dor Perec (63.), Madmon (83.)

Kiállítva: M. Djordjevics (43.), Banjac (45+3.)

Az Európa-liga rájátszásában kapcsolódott be a Topolyai Sport Club a nemzetközi kupaporondon zajló csatározásba, ellenfele pedig az a tel-avivi Maccabi volt, amelynek a kispadján Zsarko Lazetics ült, aki a nyáron épp a topolyai kispadot cserélte el a tel-avivire.

A mérkőzésnek a szombathelyi Haladás-stadion adott otthont, ugyanis a közel-keleti helyzet miatt a Maccabi Izraelen kívül kell, hogy játssza hazai mérkőzéseit a nemzetközi porondon. A találkozó enyhe Maccabi-fölénnyel kezdődött, s a Topolya főleg a védekezéssel törődött, de nem sikerült megúsznia az első fél órát kapott gól nélkül, ugyanis a 26. percben Sissokho hét méterről Veljko Ilicset találta el, a kipattanó azonban Dor Turgeman elé került, aki nyolc méterről a léc alá lőtt. Tíz perccel később Szasa Jovanovics hagyott ki ordító helyzetet, amikor becsúszva az üres kapu fölé emelt, de ha bemegy, akkor sem érvényes a gól, ugyanis a tetszetős vendégakció során Alekszandar Csirkovics lesen kapta a labdát.

A félidő vége rémálomszerűre sikeredett a topolyaiak szempontjából: a 37. percben Mateja Djordjevics rántotta le utolsó emberként Turgemant, és hiába intette be a partjelző a lest, a VAR-szoba jelezte, nem volt az, így a védő piros lapot kapott. A félidő utolsó percében Mihajlo Banjac nyújtott lábas becsúszásáért a játékvezető előbb csak sárga lapot adott, de miután visszanézte az esetet, úgy döntött, hogy a középpályás is piros lapot érdemel, így az első félidő lefújására a TSC kilenc emberre fogyatkozott.

A második félidő elején, mintha a Maccabit is meglepte volna, hogy kilenc ember ellen kell játszania, s sokáig helyzetet sem alakítottak ki. A 62. percben azonban a hármas cserének gyorsan meglett az eredménye, ugyanis egy perccel később Dor Perec fejjel megszerezte a hazaiak második gólját is. Gyorsan szépíthetett volna a Topolya, ám a 63. percben Szasa Jovanovics százszázalékos gólhelyzetben a Maccabi kapusának, Mispatinak a fejét találta telibe, így odalett a lehetőség.

A 83. percben jobb oldali akció végén Elad Madmon került a védők közé, és belepöckölve a labdába beállította a 3–0-s végeredményt.

A TSC a hétvégén nem lép pályára, mivel a Crvena zvezda elleni idegenbeli bajnoki meccset a két fél nemzetközi szereplése miatt elhalasztották, így Dean Klafuric kiválasztottjai augusztus 29-én, csütörtökön a TSC Arénában fogadják a Maccabit.

A párharc győztese az Európa-liga csoportkörébe jut, a vesztes pedig a Konferencialiga csoportküzdelmeiben folytathatja európai kupaszereplését.