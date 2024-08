Nagy Zsolt: Nagyon motivál a Fiorentina, de még előttünk a visszavágó

A Puskás Akadémia trénere, Hornyák Zsolt elárulta: nem vár könnyű meccs rájuk.

„Az első sem volt az. Ismerem az ellenfél edzőjét, hiszen évekig a kollégám volt, mint ellenfél. Ismerem az örmény focit, tudom, hogy mennyit fejlődött, az Ararat is tele van minőségi légiósokkal és saját nevelésű játékosokkal. Ahogy az odavágón sem tettük, most sem szeretnénk lebecsülni őket. Nehéz mérkőzésre számítok, az ellenfél is tovább szeretne jutni, esélye is van rá, hiszen szűk az előnyünk. Jó taktikai felfogással és csapatmunkával meg tudjuk nyerni a második meccset is. Tovább szeretnénk jutni!”

A szakembertől azt is megtudtuk: a keretben mindenki egészséges, de nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is százszázalékos állapotban várják a visszavágót.

Nagy Zsoltot a Nemzeti Sport arról kérdezte: mennyire motiválja, hogy továbbjutás esetén a Fiorentinával játszanak a következő körben.

„Engem személy szerint nagyon motivál, szeretek jó csapatok ellen pályára lépni, és megmutatni, hogy mit is tudunk. De nem nagyon gondolkozunk ezen, mert itt van még a visszavágó, az lebeg a szemünk előtt. Utána foglalkozhatunk azzal, hogy melyik csapat vár ránk a következő körben.”

Szóba került, hogy Nagy Zsolt bomba formában van, és amióta már nem védőt, hanem szélsőt játszik, gólokkal, gólpasszokkal jelentkezik. Az NB I-ben például ebben az évadban 3 meccsen már 1 gólnál és 2 gólpassznál jár.

„De többnél is járhatna – jegyezte meg Hornyák. – Nagy Zsolttól elvettem egy gólt, mert a hétvégén én kértem arra, adja át a büntető rúgásának lehetőségét Jakub Plseknek. Ez nem azért volt, mert nem bízom Zsoltban, hanem mert Plsek korábban kihagyott egy büntetőt a Fehérvár ellen. Az, hogy Zsolt át is engedte, emberi nagyságát mutatja.”

Augusztus 15., csütörtök

21.00: Puskás Akadémia–Ararat-Armenia (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vezeti: Genc Nuza (koszovói)

Az első mérkőzésen: 1−0