Bognár György: A nulla négy után is azt mondom, a miénk a jobb csapat, nem cserélném le a Corvinulra

– A Paks labdarúgójaként volt már rosszabb emlékű mérkőzése, mint a múlt heti, Corvinul elleni nulla négy?

– Nem volt. Még tavaly a Ferencváros elleni egy hatnál sem voltam ennyire feszült, sőt a Corvinul ellen már a szünetben is nagyon ideges voltam. – Hogy a román kupagyőztes képes-e jobban futballozni, mint az odavágón, nem tudjuk, ám hogy a Paks igen, az egészen biztos. Fordulhat egy hét alatt akkorát a világ, hogy ezt meg is tudják mutatni?

– Nagy nyomás nem lehet rajtunk a négygólos vereség után. Fontos az eredmény, mindig az, abból tudunk építkezni, megmutatni a szurkolóinknak és persze magunknak is, hogy többre vagyunk képesek. A Corvinul a nagy különbségű győzelme után nyugodtan kontrázhat, nem hiszem, hogy változtat a játékán, nekünk viszont sokkal erősebbnek kell lennünk a párharcokban. De felesleges ragozni, mindenben javulni kell. – Korábban nemegyszer bizonyították már, hogy nagyobb zakó után is képesek talpra állni. Csütörtökön mi jelentené a talpra állást?

– Ennek a meccsnek egyértelműen az a tétje, hogy fel tudunk-e állni abból a pofonból, amelyet hazai pályán kaptunk. Nem lesz egyszerű, a cél azonban ez.