Bajnokok a pályán és a logisztikában: Egy profi költöztetés kulisszatitkai

– István, a cégük lassan két évtizede van a piacon, és híresek a megbízhatóságukról. Honnan jött a párhuzam a sport és a logisztika között?

– Borza István Rudolf: Magam is nagy sportrajongó vagyok, a mindennapjaim szerves része a futás és a küzdősport, így a saját bőrömön tapasztalom, mennyi fegyelem, alázat és kitartás kell egy-egy cél eléréséhez. A mi szakmánkban is pontosan ez a helyzet. Egy laikus talán csak a puszta fizikai erőt látja, de a valóságban kőkemény mentális felkészültség, állóképesség és logisztikai stratégia szükséges ahhoz, hogy nap mint nap, az év 365 napján hibátlanul helytálljunk.

– Akkor mondhatjuk, hogy a munkatársak egyfajta „sportolók” ezen a pályán?

– Borza István Rudolf: Abszolút. Nálunk nincs helye a beeső, alkalmi embereknek, fix és összeszokott szakembergárdával dolgozunk. Akárcsak egy profi csapatnál, nálunk is mindenkinek megvan a pontos szerepe és feladata. A költöztetés ugyanis sokkal több puszta cipekedésnél. Komoly taktika kell ahhoz, hogy egy otthon berendezése, egy irodaház teljes iratanyaga, vagy egy felbecsülhetetlen értékű antik bútor sérülésmentesen, az előzetes tervnek megfelelően kerüljön a helyére. Nincs helye az improvizációnak, csak a begyakorolt, összehangolt mozdulatoknak.

– A sportban gyakran extrém körülményekkel is meg kell küzdeni, gondoljunk csak egy szakadó esőben lejátszott mérkőzésre vagy egy váratlan akadályra. A logisztikában mik a „nehezített pályák”?

– Borza István Rudolf: Nálunk az extrém körülményt az időjárás mellett a fizikai és geometriai akadályok jelentik. Képzeljen el egy több száz kilós páncélszekrényt, egy versenyzongorát, vagy akár komplett fitneszgépeket, amelyeket egy szűk, csigalépcsős épületből kell lehozni. Nincs olyan, hogy feladjuk a meccset, mert nehéz a terep. Ilyenkor jön be a képbe a mérnöki pontosságú tervezés: súlypontok kiszámítása, speciális hevederek megfelelő használata és a tökéletes kommunikáció a csapattagok között. Egy rossz mozdulat nemcsak az ingóságban tehet kárt, hanem fizikai sérüléshez is vezethet, ezért a fegyelem nálunk szó szerint életbe vágó.

– A sportolók legnagyobb rémálma a sérülés. Az önök ügyfeleinél ez a bútorok, értékek sérülését jelenti. Hogyan lehet ezt kivédeni?

– Borza István Rudolf: A sportban a prevenció, a bemelegítés és a védekezés a kulcs, nálunk pedig a szakszerű csomagolás, a teherautókon belüli megfelelő rögzítés és a tökéletes helyismeret. Különösen igaz ez a főváros esetében. A költöztetés Budapest sűrű belvárosában, a szűk utcákon, a parkolási nehézségek és a lift nélküli, sokemeletes körfolyosós házak között olyan kihívás, amihez hatalmas rutin kell. Minden lépést és mozdulatot előre látni kell, hogy megvédjük az ingóságokat – pontosan úgy, ahogy egy küzdősportoló védi magát a ringben. Ha a legkisebb hibát is elkövetjük, azért 100%-os garanciát és felelősséget vállalunk, de az elsődleges cél mindig az, hogy a "sérülés" esélyét nullára csökkentsük.

– A profi sportolók élete gyakran kiszámíthatatlan, egy hirtelen átigazolás miatt akár napok alatt kell új városba vagy országba költözniük. Fel lehet készülni az ilyen SOS helyzetekre?

– Borza István Rudolf: Ez az egyik legnagyobb erősségünk. Amikor valakit cserbenhagy egy másik szolgáltató, vagy tényleg egyik napról a másikra kell lépni – ami a profi sport világában a klubváltások idején mindennapos –, ott nincs idő hetekig tervezgetni. Az ilyen azonnali, SOS feladatoknál mutatkozik meg igazán, mit jelent a 18 éves múlt. Mivel stabil, saját csapattal és megbízható gépjárműparkkal rendelkezünk, képesek vagyunk gyorsan, akár órákon belül reagálni, legyen szó belföldi vagy európai nemzetközi szállításról. A rugalmasságunk olyan, mint egy jó edzőé: ha változik a helyzet a pályán, azonnal váltunk mi is, hogy a végeredmény sikeres legyen.

– Talán épp ennek a mentalitásnak köszönhető, hogy a hazai sportélet kiválóságai is előszeretettel választják önöket, ha megbízható partnerre van szükségük.

– Borza István Rudolf: Valóban nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt években számos bajnokot, olimpiai bajnokot és sportszövetséget szolgáltunk ki, és szolgálunk a mai napig. Mi nem szeretünk hangzatos, szubjektív jelzőkkel dobálózni, a tények sokkal beszédesebbek: közülük rengetegen tiszteltek meg minket azzal, hogy írásos referencialevelet, elismerést is adtak a munkánkról. Egy élsportoló, legyen szó egy olimpiai bajnok úszólegendáról vagy egy vízilabda-kapitányról, a civil életben, a szolgáltatások terén is a legmagasabb szintet várja el. Számunkra pedig az a legnagyobb elismerés és motiváció, ha az ő szigorú elvárásaiknak is maradéktalanul, évről évre meg tudunk felelni.