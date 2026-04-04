Halottja is van a nézőtéri szerencsétlenségnek Peruban

A listavezető Alianza Lima stadionjában, az Alejandro Villanuevában a hazai szurkolók a szombati meccsre hangolódva összezsúfolódtak egy szektorban, majd dülöngéltek-hullámoztak, és valósággal összepréselték egymást a lelátói demonstráció közben.

Juan Carlos Velasco perui egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a szurkolói „előünnep” halálos kimenetelű esetet is eredményezett, és eddig 47 sérültről tudnak.

Az Universitario de Deportes elleni rangadót a tragédia ellenére nem halasztják el.