Halottja is van a nézőtéri szerencsétlenségnek Peruban

2026.04.04. 11:00
null
Az Alianza Lima szurkolói egy márciusi bajnokin (Illusztráció: Getty Images)
Peru tragédia Lima
Legalább egy ember meghalt, mintegy félszázan pedig megsérültek egy szurkolói eseményen, amely a perui főváros egyik labdarúgó-stadionjában történt pénteken.

A listavezető Alianza Lima stadionjában, az Alejandro Villanuevában a hazai szurkolók a szombati meccsre hangolódva összezsúfolódtak egy szektorban, majd dülöngéltek-hullámoztak, és valósággal összepréselték egymást a lelátói demonstráció közben.

Juan Carlos Velasco perui egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a szurkolói „előünnep” halálos kimenetelű esetet is eredményezett, és eddig 47 sérültről tudnak.

Az Universitario de Deportes elleni rangadót a tragédia ellenére nem halasztják el.

 

