NS-képeslap: különleges sportcsarnok 3D-s mozival

Öt évvel ezelőtt adták át Sárváron az egykori téglagyár helyén a 3.4 milliárd forintos beruházással épült, mintegy ötezer négyzetméter alapterületű sport- és kulturális központot, amely a ZÁÉV Építőipari Zrt. kivitelezésében készült el. A komplexum felépítését a kormány döntése alapján a magyar állam kétmilliárd forinttal támogatta.

Fotó: MTI/Varga György

Az ezer néző befogadására alkalmas Sárvár Aréna a helyi kézilabdacsapat új otthona lett, a csarnok kosárlabda-, röplabda-, futball-, futsal-, asztalitenisz-, karate- és kick-box-események lebonyolítására is alkalmas. Sőt, a sportcsarnokban edzőterem, konferencia- és fitneszterem, valamint tekepálya is helyet kapott, illetve része egy 3D-s filmek vetítésére szolgáló 153 férőhelyes mozi is. Épült két fallabdapálya, terem a birkózóknak és a karateszakosztálynak is.

A létesítményt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere avatta fel, aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott: az új sport- és kulturális központ része annak a programnak, amelyet a kormány meghirdetett, ennek jegyében épültek az iskolák, a tornatermek, és amelynek célja, hogy minden járásban legyen legalább egy uszoda.