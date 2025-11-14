Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: különleges sportcsarnok 3D-s mozival

2025.11.14. 09:15
Fotó: MTI/Varga György
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Sárvárról érkezett képeslap.

Öt évvel ezelőtt adták át Sárváron az egykori téglagyár helyén a 3.4 milliárd forintos beruházással épült, mintegy ötezer négyzetméter alapterületű sport- és kulturális központot, amely a ZÁÉV Építőipari Zrt. kivitelezésében készült el. A komplexum felépítését a kormány döntése alapján a magyar állam kétmilliárd forinttal támogatta.

Fotó: MTI/Varga György

Az ezer néző befogadására alkalmas Sárvár Aréna a helyi kézilabdacsapat új otthona lett, a csarnok kosárlabda-, röplabda-, futball-, futsal-, asztalitenisz-, karate- és kick-box-események lebonyolítására is alkalmas. Sőt, a sportcsarnokban edzőterem, konferencia- és fitneszterem, valamint tekepálya is helyet kapott, illetve része egy 3D-s filmek vetítésére szolgáló 153 férőhelyes mozi is. Épült két fallabdapálya, terem a birkózóknak és a karateszakosztálynak is.

A létesítményt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere avatta fel, aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott: az új sport- és kulturális központ része annak a programnak, amelyet a kormány meghirdetett, ennek jegyében épültek az iskolák, a tornatermek, és amelynek célja, hogy minden járásban legyen legalább egy uszoda.

Fotó: MTI/Varga György

 

 

