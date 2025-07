Triatlon vk: Lehmann, Bicsák és Kropkó is futamgyőztesként döntős

A triatlon fővárosa lett erre a hétvégére Tiszaújváros, a világkupa szombati napján pedig eldőlt, kik mérethetik magukat a vasárnapi fináléban. A sprinttávú futam során 750 métert úsztak a triatlonosok a városi Dísztóban, majd a belvárosban köröztek, előbb kerékpárral húsz kilométert, majd öt kilométer futás következett.

A nőknél két előfutamot rendeztek, az első csoportban versenyzett a németek olimpiai bajnoka, Lisa Tertsch is, aki hat másodperccel előzte meg a második brit Jessica Fullagart. A magyar Sarcia Borbála a 10. helyen futott be a célba, így ő is ott lesz a vasárnapi döntőben. A másik csoportban szintén a tizedik helyet szerezte meg Peszleg Dominika, itt is német siker született, Selina Klamt végzett az élen, aki a futással alapozta meg győzelmét, csaknem fél percet vert a második ír Erin McConnellre.

A férfiaknál az első csoportban indult a címvédő Lehmann Csongor. Az Európa-bajnok tiszaújvárosi triatlonos lapunknak nemrég hosszan beszélt arról, mennyire várja a hazai versenyt és milyen különleges számára a pálya, amelynek szinte minden négyzetcentiméterét ismeri. Lehmann az úszást követően harmadikként ért a váltóhelyre, a legjobban Dévay Márk teljesített ebben a számban. A kerékpárban Lehmann és Dévay öttagú csoportja összedolgozott, 1:54 perces előnnyel tehették le a bringát a húsz kilométer végén. A futásra élre állt a címvédő, és meg is nyerte csoportját.

„Az úszás eleje kicsit kaotikusan alakult, mert egy versenyző túl hamar beugrott, ami egy kicsit megzavarta a rajtomat, de sikerült jó pozícióból a harmadik helyen kijönni a vízből – értékelt Lehmann. – A kerékpározás közben öten remekül összedolgoztunk, a futás elejét szerettem volna egy kicsit jobban meghúzni, hogy segítsen lendületbe jönni vasárnapra, ez jól is ment. Az első helyen akartam beérni, mert akkor egyes rajtszámmal ismét beállhatnék a legkedvezőbb, balszélső pozícióba. Ezen a rövid egyenessel kezdődő úszópályán ez fontos.”

Dobi Gergő és Dévay a dobogóról ugyan lemaradt, ám a vasárnapi 30-as fináléban ők is ott lesznek. Ahogyan Bicsák Bence és az újdonsült sprinttávú elit magyar bajnok, Kovács Gyula is. A második csoportot Bicsák nyerte meg, míg a harmadik futam élén is magyar végzett, az idei aquatlon-világbajnok, a szamarkandi világkupán ezüstérmes Kropkó Márton. A futás végén hatalmas harc alakult ki a győzelemért, de Kropkó nem engedte ki a kezéből, míg Kiss Gergely hatodik lett.

A vasárnapi záró napon tehát összesen kilenc magyar küzdhet meg a világkupa-győzelemért. A női döntő 15.45-kor kezdődik, a férfiak 17.15-kor rajtolnak.