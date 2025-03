Párját ritkító karrier – Bemutatjuk Kirsty Coventryt, a NOB új elnökét

A 41 éves és férjével két kislányukat nevelő korábbi kiváló úszó jelenleg hazája, Zimbabwe sportminisztere. A kisebbik Coventry lány alig öt hónapos, vagyis őszi megszületésével nem könnyű feladat elé állította a masszívan kampányoló édesanyját, aki ugyanakkor így mesélt a vele készült interjúban a mögötte álló háttérről:

„Csodálatos férjem van, igazi támaszom, és most ő van otthon a hatéves kislányunkkal. Ez valódi csapatmunka. Az afrikai kultúrában, ahonnan származom, úgy mondjuk: egy egész falu kell a gyerekneveléshez.”

Kirsty Coventry óriási előnye, hogy hitelességét párját ritkító úszókarrierje alapozta meg. Öt olimpián vett részt, visszavonulásakor Egerszegi Krisztinával holtversenyben neki volt a legtöbb olimpiai érme női egyéni úszószámokban. Olimpiai és világbajnok, világcsúcs is fűződik a nevéhez, 2008-ban ő döntötte meg Egerszegi Krisztina nevezetes, 17 évig élő 200 hátas világcsúcsát, a 2:06.62-t.

Született: 1983. szeptember 16., Harare

Nemzetisége: zimbabwei

Sportága: úszás

Legjobb eredményei: 2x olimpiai bajnok (200 hát: 2004, 2008), 4x olimpiai ezüstérmes (100 hát: 2004, 2008, 200 vegyes: 2008, 400 vegyes: 2008), olimpiai bronzérmes (200 vegyes: 2004). 3x világbajnok (200 hát: 2006, 2009, 100 hát: 2005), 5x vb-ezüstérmes (200 vegyes: 2005, 2007, 400 vegyes: 2005, 2009, 200 hát: 2007) KIRSTY COVENTRY

„Szeretném, ha a két lányom is megismerné az olimpiai játékokat, amelyeknek akkor is társadalmilag relevánsnak kell maradniuk, amikor már elég idősek lesznek ahhoz, hogy megértsék a lényegét és értékeiket: a tiszteletet, a barátságot, a kiválóságot, az ellenálló képességet, valamint azt, hogyan kell felállni a kudarcok után.”

Coventry aktív sportpályafutását követően a sportdiplomáciában kezdett dolgozni hazájában és a nemzetközi olimpiai mozgalomban is, utóbbinál jókora szerepe volt a sportolói bizottság stratégiájának kidolgozásában. NOB-elnöki kampányának kezdete óta erősen tartotta magát a szóbeszéd, hogy ő a leköszönő Thomas Bach kiszemeltje. Megválasztásával ő lett az első női és az első afrikai vezetője a szervezetnek, amit a távozó német sportvezető is méltó „örökségként” mutathat fel a jövő nemzedékének. Persze erre is volt válasza az ismert úszónak:

„Tényleg felvérteztem már magam a támadásokkal szemben, a lényeg továbbra is a nyílt kommunikáció. Beszélgetnünk kell azokkal, akik kritizálnak minket. Mindig az őszinte kommunikációban hittem, ahogyan abban is, hogy nem lehet a körön kívül állva kiabálni és ettől várni a csodát, az élet nem így működik.”

Coventry nem híve az olimpiai pénzdíjaknak, mert úgy véli, a sportolónak addig a legfontosabb a pénzügyi és minden más támogatás, amíg eljut oda, hogy olimpikon legyen.

„Célom, hogy támogassuk a sportolókat pályafutásuk alatt és után, biztosítsuk a fenntarthatóságot, és zéró toleranciát tanúsítsunk a korrupcióval szemben, valamint garantáljuk az egyenlő bánásmódot és az elszámoltathatóságot mindenkivel szemben” – reagált utóbb az interjúban célzottan elhangzó témafelvetésre, miszerint mekkora különbség volt érzékelhető a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítéletében a világelső teniszező, Jannik Sinner és a magyar úszó, Kenderesi Tamás doppingesetének elbírálásakor.