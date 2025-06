Uralták a magyar táncosok a budapesti akrobatikus rock and roll világ- és Európa-bajnokságot

Az év egyik, ha nem a legfontosabb eseményére készültek a magyar akrobatikus rock and roll versenyzők, a múlt hétvégén rendezték meg Budapesten a világ- és Európa-bajnokságot, ezen a versenyen a felnőttek mellett a juniorok is megmutathatták a zsűrinek, mit tudnak.

A nők felnőtt versenyében mutatkozott meg leginkább, hogy Magyarország a világ elitjébe tartozik, az Európa-bajnoki dobogó mindhárom fokára hazai formáció állhatott fel. Az első helyen a Rock and Magic Sportegyesület csapata végzett, a The Szupergirls (Blága Zara, Gréger Beáta, Hortobágyi Anna, Pap Lola, Parti Boglárka, Simon Lara Barbara, Sümeghy Vivien, Szőke Kitti, Orbán Dóra, Ónodi Szűcs Eszter, Szkalka Bíborka, Draskóczi Kitti, Bakonyi Rebeka, Hrabovszky Mira, Barkó Boglárka, Bekő Panna, Borsány-Gyenes Anna, Pintér Emese) az „Óz, a csodák csodája” koreográfiáját mutatta be. Az aranyérem önmagában is gyönyörű eredmény, de a formáció erejét jelzi, hogy sorozatban ez volt a nyolcadik kontinenstorna, ahol nem talált legyőzőre. A konkurencia nem csak külföldről, hanem belföldről is érkezett, a második helyen a Tornádó Egyesület The Impact együttese végzett, míg a bronzérem az aranyhoz hasonlóan a Rock and Magic Sportegyesületnél kötött ki, a Party Team állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A kategória legjobb hét csapata közé még egy magyar befért, az Origo formációja.

A felnőttek között párosban a legjobb magyar eredmény egy negyedik helyezés lett, Main Class Contact Style kategóriában Borek Dávid (Rock and Magic) és Fojt Anna (Dancing Feet) állt közel a bronzéremhez.

Az utánpótlás sem akart elmaradni a „nagyoktól”, a junior lányok között is színmagyar dobogónak örülhettek a nézők, a Rock and Magic Sportegyesületet képviselve a Party Girls ( Misinszki Luca, Práger Panna, Buzalka Nóra, Patai Diána, Sági Eszter, Karcsics Karolina, Farkas Lili, Sas Barbara, Elek Izabella, Jakabfi Szonja, Bazsa Borbála, Hortobágyi Júlia, Udvarhelyi Hanga, Nagy Nóra) nyert, második helyen a Queen, a harmadikon az Antigravity (Masters) végzett. A kisebb formációk versenyében is dupla magyar dobogót értek el a hazai versenyzők, a Popcorn végzett az első, a The Show It All a második helyen. Világbajnoki éremből is jutott a magyar különítménynek, a Discofever a második helyen végzett.

A Discofever vb-ezüstérmes csapata (Fotó: Rock and Magic Sportegyesület)

Mondani sem kell, ilyen eredménysort követően a magyar lett az esemény legeredményesebb nemzete, a klubok között pedig a Rock and Magic (felkészítő edzők: Lengyel Veronika, Tóth Bence, Telek Virginia, Rovó Orsolya, Fojt Norbert) végzett az élen, két Európa-bajnoki címmel, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel, egy bronzéremmel, valamint egy világbajnoki ezüstéremmel.

„Színvonalas volt a szervezés, a világszövetség emberei is elégedettek voltak mindennel. Nemcsak a nézőszám terén értünk el új rekordot, hanem az elhangzott magyar himnuszok számában is a sportág történetében – mondta a Nemzeti Sportnak Lengyel Veronika, a Rock and Magic Sportegyesület elnöke. – Komoly felkészülés áll egy ilyen produkció mögött, egy koreográfia időtartama nagyjából két és fél perc körül mozog. Szinte egész évben ezt gyakorolják a táncosok, heti 3-4 kétórás edzésekkel készülnek. A zsűri a pontozás során figyelembe veszi a tánctechnikát, a koreográfia összetettségét, az akrobatikai elemek nehézségét és látványosságát is. Kiemelten fontos az egységesség, a szinkronitás, a színpadi megjelenés, beleértve a jelmezeket és a sminket is – vagyis hogy a produkció milyen összhatást kelt a színpadon, mennyire tudja közvetíteni az üzenetét. A magyar lányok mindezt kiválóan valósították meg.”