Asztalitenisz: Szántosit az ifi Eb-arany minden kudarcért kárpótolja

Mint arról beszámoltunk, parádés magyar sikernek lehettünk szemtanúi az ifjúsági és serdülő asztaliteniszők csehországi Európa-bajnokságán, miután az idősebbek között fiú egyesben

Szántosi Dávid fantasztikus menetelést mutatott be, és végül meg sem állt a dobogó legfelső fokáig,

ezzel jókora meglepetést okozva. Ráadásul a siker értékét növeli, hogy 21 esztendő után örülhettünk újra egyesben magyar győzelemnek ifjúsági kontinensviadalon. Ezt megelőzően legutóbb Jakab Jánosnak sikerült nyernie, még a 2004-es budapesti korosztályos Eb-n. A Szarvasi Körös ASE fiatalja az egyesben szerzett aranya mellett csapatban – Lei Balázzsal, Poór Balázzsal és Kizakisz Georgiosz Nikolaosszal kiegészülve – bronzérmes lett Ostravában.

„Az Európa-bajnokság előtt nem gondoltam volna, hogy egyesben akár meg is nyerhetem a versenyt – mondta Szántosi az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor mindenek előtt a csapatversennyel kezdeném a a visszatekintést, mivel időrendben az volt az első versenyszám, és az ott szerzett bronz adta meg alaphangot a későbbiekre. Azt már előzetesen is tudtuk, hogy csapatban jók az esélyeink, és az éremszerzés abszolúte reális cél lehet.

Rendkívül örültem neki, hogy ez össze is jött, és a srácokkal együtt dobogóra állhattunk. Számomra ez különösen sokat jelentett, mert ez volt az első Eb-érmem karrierem során.

Korábban a serdülők és az ifik között is megannyiszor ott voltam annak a kapujában, hogy érmet szerezzek, de eddig ez egyetlen egyszer sem sikerült a kiemelt versenyeken, tehát az Eb-ken, a vébéken, illetve az Európa-toptíz-bajnokságokon.

Persze, voltak jó eredményeim, de ez eddig nagyon hiányzott a pályafutásomból.

Éppen ezért most utolsóéves ifiként úgy utaztam ki erre az Eb-re, hogy legalább egy éremmel szeretnék hazatérni.

Hál' istennek ez most mindjárt a csapatversenyben összejött, ami óriási öröm volt számomra, ezzel a teher is lekerült a vállamról, és utána megkönnyebbülten tudtam neki állni az egyéni versenyeknek.

Talán ezzel át is szakadt bennem egyfajta lélektani gát, és a folytatásban egyesben már csak felszabadultan tudtam a legjobbamat nyújtani."

Szántosi Dávid (balról a második) először nyert érmet egyesben korosztályos Eb-n, és mindjárt aranyat szerzett Ostravában Forrás: ETTU

Az már a csapatversenyben is látszott, hogy jól megy neki a játék, ugyanis az első három napon valamennyi meccsét megnyerte.

„Sajnos utána viszont jött egy holtpont, és a legjobb nyolc között a lengyelek, majd az elődöntőben a portugálok ellen is már kicsit fáradtnak, tompának éreztem magam, emiatt pedig visszaesett a játékom színvonala. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem volt ideális a felkészülésem, mivel most júniusban érettségiztem, ami sok időt és energiát elvett az edzésektől, illetve közben betegeskedtem is, így fizikailag nem voltam csúcsformában. A csapatverseny után először a vegyes párossal folytattuk, és még ott is éreztem, hogy korántsem vagyok friss, lassú a mozgásom és nem tudtam megfelelően koncentrálni. Így utólag visszatekintve, kicsit talán szerencsésnek is mondható, hogy a páros számokban végül viszonylag hamar búcsúztam, mert így kiemeltként aztán volt időm rápihenni, és tökéletesen ráfókuszálni az egyesre.

Érdekes módon ezután már egyesben semmiféle fizikális problémám nem jelentkezett, végig energikusan és magas színvonalon pingpongoztam, mentálisan is stabil maradtam, nem voltak megingásaim.

Szántosi Dávid Forrás: ETTU

A meccsek többségén sikerült úgy játszanom, hogy egyértelműen én voltam fölényben, és esélyt sem hagytam az ellenfeleknek.

A döntőben annak a lengyel Blaszczyknek is sikerült visszavágnom, akitől korábban simán kikaptam a csapatversenyben. A fináléban olyan mentalitással küzdöttem végig, hogy egyszerűen meg sem fordult a fejemben, hogy veszíthetek. A meccs közben teljesen ki tudtam zárni, hogy éppen egy Eb-döntőt játszunk, úgy álltam hozzá, mintha csak a főtábla első körében szerepelnék. Nyugodt tudtam maradni, és a végén sem remegett meg a kezem. Még mindig kicsit hihetetlen, hogy sikerült győznöm, és megnyertem az Eb-t.

Ez az aranyérem most minden korábbi kudarcért kárpótol!

Az Eb-győzelemmel egyébként Dávid automatikusan kvalifikálta magát az évi végi, romániai korosztályos világbajnokságra. Ugyanakkor addig sincs megállás neki: augusztusban Bulgáriában felnőtt nemzetközi versenyen lesz jelenése Szudi Ádámmal párosban, majd október közepén pedig komoly feladatok várhatnak rá a horvátországi felnőtt csapat Európa-bajnokságon is.

(Kiemelt kép forrása: ETTU)