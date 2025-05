Vívás: Rabb Krisztián aranyérmes a szöuli Grand Prix-versenyen

Rabb Krisztián ellenállhatatlan volt Szöulban – úgy látszik, esetében jobb, ha nem nyeri meg minden asszóját a csoportkörben, és kicsit tovább kell maradnia a selejtezős napon…

A szezon eddig versenyein ugyanis Rabb minden alkalommal hibátlanul vívott a csoportkörben, így egyből főtáblára jutott, szombaton Szöulban azonban becsúszott két vereség, ezért az egyeneses kieséses szakaszban is várt rá egy meccs – ezek után következhetett vasárnap a főtábla, és egy nagyszerűen vívó Rabb Krisztián!

Szépen sorban „tolta félre” az ellenfeleket, nem ijedt meg senkitől, sőt, olybá tűnt, minél előrébb jut, annál magabiztosabbá és felszabadultabbá válik.

Az elődöntőben aztán a „nagy” Szandro Bazadzét is lesöpörte Somlai Béla tanítványa (aki mellett Szöulban egyébként Kósa Miklós ült segítőként a pást mellett), majd jöhetett az idősebbik Patrice, Jean-Philippe (a fiatalabbik, a verseny első kiemeltje Szilágyi Áront búcsúztatta a 64 között, aztán azonban a 16 között ő is kiesett), aki ellen végig vezetett Rabb, ám a francia nem hagyta magát, rendre egyenlített, például a végén is, amikor 14:12-ből lett 14:14.

De ahogy fentebb írtuk: magabiztos volt a magyar fiú, cseppnyi félelem sem látszott az arcán, s ennek meglett az eredménye: Rabb Krisztián Grand Prix-versenyt nyert.

Az elsőt pályafutása során. Vélhetően nem az utolsót…

És ne feledkezzünk meg a hölgyekről sem, különösen Katona Renátáról, aki egészen a negyeddöntőig menetelt.

GRAND PRIX-VERSENY, SZÖUL

Kard. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Szatmári–Choi (amerikai) 15:8, Rabb–Arfa (kanadai) 15:8, Gémesi Cs.–Pak Dzsung Ho (dél-koreai) 15:12, S. Patrice (francia)–Szilágyi 15:10. A 16 közé jutásért: Rabb–Lim Dzse Jun (dél-koreai) 15:7, Curatoli (olasz)–Szatmári 15:10, O Szang Uk (dél-koreai)–Gémesi Cs. 15:14. Nyolcaddöntő: Rabb–F. Ferdzsani (tunéziai) 15:9. Negyeddöntő: Rabb–Hvang Hi Gun (dél-koreai) 15:13. Elődöntő: Rabb–Sz. Bazadze (grúz) 15:10. Döntő: Rabb–J-Ph. Patrice (francia) 15:14. Végeredmény: 1. Rabb Krisztián, 2. J-Ph. Patrice, 3. Sz. Bazadze és Curatoli, …23. Szatmári András, …27. Gémesi Csanád, …64. Szilágyi Áron

Nők. A 32 közé jutásért: Szűcs–Lin Kej-si (kínai) 15:10, Katona–Dzsi Je Bin (dél-koreai) 15:9 Leung (hongkongi)–Pusztai 15:14. A 32 közé jutásért: Szűcs–Eifler (német) 15:12, Katona–Balzer (francia) 15:13. Nyolcaddöntő: Katona–Popova (orosz) 15:8, Noutcha (francia)–Szűcs 15:9. Negyeddöntő: Noutcha–Katona 15:8. Döntő: Dzson Ha Jung (dél-koreai)–Kim Dzsong Mi (dél-koreai) 15:13. Végeredmény: 1. Dzson Ha Jung, 2. Kim Dzsong Mi, 3. Noutcha és Ilieva (bolgár), …8. Katona Renáta, …11. Szűcs Luca, …19. Pusztai Liza