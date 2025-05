Szijjártó Péter: világraszóló magyar siker, hogy az ENSZ a fair play világnapjává nyilvánította május 19-ét

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy nem túlzás azt állítani, hogy Magyarország világraszóló sikert ért el azzal, hogy a kormány kezdeményezésére az ENSZ Közgyűlése egyhangú szavazással a fair play, vagyis a sportszerűség világnapjává nyilvánította május 19-ét.

„Olyan időszakban sikerült elérnünk ennek a határozatnak az egyhangú elfogadását, amely időszak a világ blokkokra osztásáról, a világ megosztottságáról szól, mégis itt egy egyhangú szavazással, a sport nyelvén beszélve egy kis egységhangulatot sikerült behoznunk a világpolitikába” – húzta alá.

„És mivel mi értük ezt el, mi tettük a fair play világnapjává a mai napot, ezért a Nemzetközi Fair Play Bizottság ma itt, Budapesten tartja a gáláját” – tudatta.

Majd rámutatott, hogy több ország sportminisztere személyesen is részt vesz az eseményen, köztük Zoran Gajics szerb ifjúsági és sportminiszter, illetve Mihail Vlagyimirovics Gyektyarjov orosz sportminiszter, akikkel délután egyeztetni is fog.

„Ez is azt mutatja, hogy ebben a kérdésben egy jó esély van arra, hogy a világ blokkosodásával szemben egy normális együttműködésre irányuló törekvést tegyünk, hiszen az Egyesült Államoktól Kínáig, Németországtól Argentínáig összesen 92 ország állt előterjesztőként a javaslatunk mellé” – emelte ki.

Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak a tanácsába hétfőn Gyurta Dániel olimpiai bajnokot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sportdiplomáciai részlegének vezetőjét is beválasztották.

„Mi azt gondoljuk, hogy a sport és a geopolitika összekeverése káros, azt nem is szabad megengedni, ezért mi mindig amellett voltunk, hogy egy verseny akkor teljes, hogyha minden nemzet képviselőit engedik rajta versenyezni” – jelentette ki.

„Ennek megfelelően tavaly év végén a rövidpályás úszó világbajnokságon is itt voltak az orosz és a belorusz versenyzők. Reméljük, hogy az idei évben a cselgáncs világbajnokságon sem lesz másként. És reméljük, hogy a világpolitika is úgy alakul, hogy nem fogja tudni senki megakadályozni azt, hogy végre a nemzetközi sportmozgalom, a nemzetközi olimpiai mozgalom is az egész világra ki tudjon terjedni, és a sportolók valóban a világ minden tájáról össze tudják mérni az erejüket” – összegzett.