Belák János: Nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk Bulgáriában

A tíz indulóból hatan is eljutottak a múlt heti pazardzsiki világkupaverseny döntőjébe a magyarok közül, ami szép szám, tekintve, hogy a két legjobb formában lévő öttusázónk nem is volt ott a mezőnyben. A kairói nyitányon negyedik, a budapesti viadalt megnyerő Gulyás Michelle, valamint a Kairóban és a hazai megméretésen is ezüstérmes Koleszár Mihály pihent. A férfiaknál Gáll András, Szép Balázs és Tamás Botond, míg a nőknél Bauer Blanka, Eszes Noémi és Erdős Rita jutott be a döntőbe a magyarok közül – ezúttal nem voltunk ott a dobogón, de ahogy Belák János, a válogatott szakmai vezetője fogalmazott még a budapesti verseny után április végén, a fő cél a sikeres világbajnoki szereplés, és nem feltétlenül az idény ezen szakaszában kell versenyt nyerni, bár ha sikerül, hatalmas erőt ad.

„Nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk Bulgáriában, és nem lebecsülendő, hogy ilyen erős mezőnyben hárman-hárman bejutottak a döntőbe. Azt látom a fiatalokon, akik versenylehetőséget kapnak a felnőttválogatottban, hogy mindannyian motiváltak, közülük elsősorban az első teljes felnőttidényét futó Gáll Andrást és a még mindig juniorkorú Bauer Blankát szeretném kiemelni. De Eszes Noémi teljesítménye is említésre méltó, aki szubjektív alapon került be a keretbe, és Budapest után Pazardzsikban is megmutatta, hogy képes döntőbe jutni” – mondta lapunknak Belák János.

A férfiaknál Gáll lett a legjobb magyar kilencedik helyével – az elmúlt két évben többféle problémával, köztük a bal karjában keletkezett trombózisával megküzdő U24-es Európa-bajnoknak ez volt az első fináléja vk-versenyen. A nőknél a csapatvilágbajnok Bauer végzett a mieink közül a legelőrébb hetedikként, és mindhárom világkupán bejutott a döntőbe. „Mentálisan erősödtek meg, fizikailag nagy változások nem történtek. Az akadálypályán gyűjtött tapasztalatok alkalmazása kulcskérdés – az új számban a nemzetközi élmezőnytől még elmaradunk, de már elhiszik a versenyzőink, hogy odakerülhetnek az elejére, más lelkülettel és szemlélettel állnak oda, így sokkal nagyobb teljesítmény leadására képesek” – tette hozzá a szakvezető.

Belák János Erdős Rita helyzetéről is beszélt: a vb-bronzérmes sportoló a táblavívás után visszalépett a finálétól sérülés miatt. „Ritának kötőszöveti gyulladás alakult ki a talpán, égető fájdalmat okozva. A középdöntőt ugyan befejezte, de ezután egészségügyi ellátásra szorul. Jót tett, hogy a döntő előtt volt egy pihenőnapjuk a nőknek, ezalatt sokat javult Rita állapota, ezért elindult a fináléban, de a vívás alatt ismét kiújult a fájdalom, a szakmai stáb a jóváhagyásommal ezért úgy döntött, nem csinálja végig a versenyt. Fontosabb, hogy a felnőtt országos bajnokságon, mint válogatóversenyen részt vehessen, és teljes értékű munkát végezzen az augusztusi világbajnokságig.”

A vk-idény a világkupadöntővel zárul, melyet az egyiptomi Alexandriában rendeznek július 4. és 6. között – a 36-36-os létszámú mezőnyben nemenként három-három versenyző szerepelhet adott országból. Belák lapunknak részletezte, hogy a vk-ranglista alapján a nőknél Bauer Blankát, Gulyás Michelle-t és Guzi Blankát, míg a férfiaknál Koleszár Mihályt és Gáll Andrást nevezi – valamint Bőhm Csabát, ugyanis a szabályok lehetővé teszik, hogy a regnáló világbajnok elinduljon a vk-döntőn, ha a világkupa-eredményei alapján egyébként nem harcolta ki a részvételt. Bőhm Csaba az idénynyitó kairói versenyt kihagyta, mert időt akart adni magának a további felkészülésre az akadálypályán, Budapesten és Pazardzsikban pedig betegség miatt nem versenyzett. „Már látom a keretet a július végi Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is. Még meg kell várnom a jövő hét végi felnőtt országos bajnokságot, de jelentős változásra már nem számítok a kerettagságokat illetően. Május 29-én tárgyalja a Magyar Öttusaszövetség elnöksége a szakmai felterjesztést, és 30-án lesz meg a végleges döntés, amikor hivatalosan keretet hirdetek” – zárta gondolatait a szakvezető.

A nemzetközi szövetség (UIPM) egyébként a múlt héten úgy döntött, hogy módosítja az augusztus 26–30. közötti világbajnokság helyszínét Litvánián belül, és nem Druskininkaiban, hanem fedett környezetben, Kaunasban, a Zalgiris kosárlabdacsapatának arénájában rendezi meg a versenyt.