Bor Barna: Özbas Szofi elképesztő, sok van még benne

– Három pontszerző hely és egy arany­érem a magyar válogatott mérlege a podgoricai Európa-bajnokságon. Elégedett vele?

– Igen, mert a cselgáncs olyan sportág, amelyben bármi elfordulhat, éppen ezért az elvárásaimról is általában visszafogottan szoktam nyilatkozni – mondta a Nemzeti Sportnak Bor Barna, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Nagy szó, hogy Európa-bajnokunk, két ötödik és egy hetedik helyezésünk lett. Persze lehetett volna több érem is, de hozzá kell tenni, hogy javarészt fiatalokból álló, most kibontakozó csapattal utaztunk Montenegróba. A két ötödik helyezett, Gyertyás Róza és Szegedi Dániel is nemrég hagyta maga mögött az U23-as korosztályt, szóval összességében elégedett vagyok az együttes teljesítményével.

– Első Európa-bajnoksága volt szövetségi kapitányként. Ez még csak a kezdet?

– Igen, és nem is rossz! Sőt, nagyon jó. Látszik a csapaton a közös munka, hogy sok táborban gyakoroltunk, jól működött a felkészülés – és itt meg kell említeni a klubokat, a klubedzőket és mindenkit, aki a magyar cselgáncs sikeréért dolgozik, mert sok embernek rengeteg munkája van az eredményekben. Lépésről lépésre kell haladnunk, de én úgy érzem, fejlődik a magyar dzsúdó.

– Súlycsoportváltás után minden bizonnyal a hetven kilogrammos mezőnyt is meglepte Özbas Szofi. Számított tőle ilyen teljesítményre?

– Amit ő csinál az idén, az elképesztő. Ahogy mentálisan rá tud hangolódni, felkészülni a küzdelmekre, az párját ritkítja. Dzsúdóra született! Jót tett neki a súlycsoportváltás, hiszen nem mindegy, mennyire terheli meg az ember a szervezetét a fogyasztással. Az ő esetében különösen fontos, hogy azokat az energiákat, amiket eddig a fogyásra összpontosított, most kizárólag a küzdelemre irányíthatja. Hihetetlen sportember, benne is sok van még!

– A csapatversennyel ért véget az Európa-bajnokság, amelyben továbbjutni nem sikerült, de bravúrgyőzelmet itt is láthattunk. Czerlau Jennifer nála sokkal nehezebb riválist győzött le.

– Jennifer nagyon jó csapatjátékos, amikor szükségünk volt rá a csapatversenyben, sokszor megoldott már nehéz feladatokat. Fantasztikus volt nézni, ahogy küzdött, akart, és azért a török Hilal Öztürk nem rossz versenyző, nem lehet mondani, hogy könnyű ellenfelet kapott volna. Ügyes volt, büszke vagyok rá. Nem probléma, hogy őt sorsolta újra a gép három-három után, mert legalább tudott még egyet harcolni. Mindenki egymásért küzdött, szívüket-lelküket beletették a fiúk, lányok. Ki kell emelni Özbas Szofit, aki pénteken hat párharcot dzsúdózott végig, de azt mondta, két nappal később is megtesz mindent a csapatért.

– Két Grand Slam van még a budapesti világbajnokságig. Hogy néz ki a válogatott felkészülési programja a júniusi világversenyig?

– Valóban két Grand Slam-versenyt rendeznek, de a következő éppen a legközelebbi hétvégén lesz, és egy ilyen hosszú Európa-bajnokság után kap egy hét pihenőt a csapat, így azt kihagyjuk. Utána viszont elutazunk Kazahsztánba, a csapat nagy része ott lesz, de aki nem, az is együtt gyakorol majd a spanyolországi és a németországi edzőtáborban. Nagyon intenzív a felkészülésünk, január óta szinte nem voltunk otthon. A férfiak hét, a nők hat edzőtábort csináltak végig a versenyek mellett. De kell is a terhelés, egyrészt a csapatépítés miatt, másrészt, hogy lépést tartsunk a nemzetközi szint emelkedésével, mert az folyamatos.

– Amikor kinevezték, Braun Ákos női és Ungvári Miklós férfi szövetségi kapitány helyét vette át egy személyben. Ennek indoklása többek között az volt, hogy a következő olimpiára nagyjából tíztagú válogatott pályázhat valós eséllyel, ennek összefogására elég egy ember. Podgoricában tizenöt egyéni indulónk volt, ők mind esélyesek a Los Angeles-i kvótára, és van esetleg olyan, aki rajtuk kívül megcélozza?

– Szerencsére annál jobban állunk, minthogy tíz cselgáncsosban maximalizáljuk a kvótára esélyeseket, azok közül, akik Podgoricában harcoltak, sokan pályázhatnak rá. Illetve volt olyan, aki most éppen otthon maradt különböző okból, de a junior-világbajnok Sáfrány Péter és a sérüléséből lábadozó Vég Zsombor mindenképpen fontos szereplő lehet. Az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián még nem döntötte el, vállalja-e az újabb olimpiára való felkészülést. Ők hárman akár az Eb-n is éremre esélyesek lettek volna, ha részt tudnak venni. Dolgozni kell, és nem lemaradni a többi nemzettől, az pedig, hogy egy személyben vagyok szövetségi kapitány, szerintem jó, mert olyan a hangulat a csapatban, mint egy nagy családban.