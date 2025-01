Siklósi Gergely: Változott a prioritás, mindig az aranyérem a cél

Dancsházy-Nagy Tamás két tanítványa vasárnap Dohában rendre egyszerre vívta az asszóit, és a mester felvetette, ezúttal talán a fiatal Keszthelyi Zsombornak nagyobb szüksége lenne rá (Keszthelyi a nyolcadik helyen végzett), ezzel nem ellenkezett Siklósi Gergely sem.

„Gyerekkorom óta ismerem Csobó Dominikot, jóban vagyunk, így amikor Tamás felvetette az ötletét, egyetértettem vele – mondta el Siklósi Gergely. – Én amúgy nem bánom, ha egyedül kell vívnom, gyerekként sem volt ezzel bajom, és a változatosság sem baj. Dominik jó tanácsokat adott, képes volt segíteni – nagyon élveztem, hogy ő állt ott a pást mellett, de természetesen ez a jövőre nézve semmit sem jelent.”

A nagyszerű nap „megengedte” azt is, hogy Siklósi kicsit körbenézzen a vetélytársak között is:

„Nem érzem úgy, hogy elképesztően erős lenne a mezőny, de nem is lehet az, hiszen a háború miatt az orosz és az ukrán vívók hiányoznak a versenyekről, ráadásul úgy érzem, ha erősebb lenne, az tőlem is többet kívánna, márpedig minél többet kíván tőlem a felkészülés, annál jobban élvezem. Mindig van feljebb, ha kihozom a maximumot a hétköznapokból, akkor sokkal simábban odaérhetek, ahová mindig akarok – a mezőny legelejére.”