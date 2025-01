Nemzet Sportolója: Ön kit választana? – szavazzon!

Tizenegy legendából áll jelenleg a Nemzet Sportolóit tömörítő grémium, a Keleti Ágnes halála okán megüresedett 12. hely sem marad sokáig betöltetlen, hiszen szerdán döntenek a korábbi klasszisok: a szavazás napját Schmidt Ádám sportért felelősé államtitkár jelölte ki, s ő hívta össze a tagokat is.

A javaslattétel és választás menete a következő: a tagok egyesével tehetnek javaslatot arra, kit tartanak érdemesnek és méltónak arra, hogy a Nemzet Sportolója legyen. Egy ember több javaslattal is élhet. Az összesítés után jön a következő kör, ekkor már csak a listán szereplőkre lehet szavazni, mégpedig minden egykori kiválóság csak egy személyt jelölhet. A szavazás addig tart, amíg valaki meg nem szerzi a szavazatok több mint ötven százalékát, vagyis addig, amíg valaki nem kap hat igent – a legkevesebb szavazatot kapó jelölt mindig lekerül a listáról.

Amikor egy korábbi sportoló megszerzi a szavazatok több mint ötven százalékát, a sportért felelős államtitkár ellenőrzi, hogy az illető megfelel-e a jogszabályi kritériumoknak, majd a Kormány elé terjeszti a Nemzet Sportolói által meghozott döntést – amikor a Kormány elfogadja a javaslatot, hivatalossá válik, ki lesz a Nemzet Sportolója.

A szerdai lesz a 15. választás, pontosabban javaslattétel – az elmúlt két évtizedben a tagok közül elhunyt Albert Flórián (labdarúgás), Buzánszky Jenő (labdarúgás), Földi Imre (súlyemelés), Grosics Gyula (labdarúgás), Gyarmati Dezső (vízilabda), Hammerl László (sportlövészet), Kárpáti György (vízilabda), Keleti Ágnes (torna), Kulcsár Győző (vívás), Monspart Sarolta (tájfutás), Polyák Imre (birkózás), Puskás Ferenc (labdarúgás), Székely Éva (úszás), Varga János (birkózás), Zsivótzky Gyula (atlétika).

Az előző javaslattétel óta, amikor is Wladár Sándor, Moszkva úszó olimpiai bajnoka, a Magyar Úszószövetség elnöke került a testületbe, betöltötte a 60. életévét Gyulay Zsolt, kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakos, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke – és vannak olyanok is, akik minden bizonnyal azért nem kaptak eddig zöld lámpát, mert a sportágukat már többen is képviselik a kiválasztottak között, ilyen például Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai és világbajnok tőröző, vagy éppen Pézsa Tibor kardvívó, aki szintén nyert olimpiát és vb-t.

Hogy ezúttal ki lesz a befutó, majdhogynem megjósolhatatlan, hiszen szerencsére sok-sok kiváló sportolót adott Magyarország a hazai és egyetemes sportéletnek.

A Nemzet Sportolói: Balczó András (öttusa), Faragó Tamás (vízilabda), Ivánkay Mária (para-asztalitenisz), Jónyer István (asztalitenisz), Kamuti Jenő (vívás), Magyar Zoltán (torna), Portisch Lajos (sakk), Rejtő Ildikó (vívás), Schmitt Pál (vívás), Vaskuti István (kajak-kenu), Wladár Sándor (úszás).