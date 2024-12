Harmadszor is dartsvilágbajnok lenne a Luke Humphriest búcsúztató Peter Wright

„Luke rengeteg lehetőséget adott nekem, nem úgy játszott, ahogy tud – idézte a meccs után a BBBC a szenzációs győzelmet arató Wrightot. – Egész évben küzdöttem a jó formámért, és ez annyira bosszantó volt, mert közben tudtam, hogy még mindig tudok dartsozni. Kétszeres világbajnok vagyok, de harmadszor is meg akarom nyerni a tornát. Még nem vagyok túl öreg, az egész évben csak két-három héten át kell jól játszanom. Ez a három hét az, ami számít, én pedig már a negyeddöntőben vagyok.”

A világbajnokság hivatalos honlapjának Wright arról is beszélt, hogy úgy érzi, még ennél is képes jobb teljesítményre: „Ha nem győzöm le ebben a fordulóban, úgy gondolom, hogy megvédte volna a címét. Nem hiszem, hogy hosszabb távon más játékos Luke közelébe tudott volna kerülni. Luke (Humphries) és Luke (Littler) arra ösztönöznek engem, hogy folytassam a dartsozást. Úgy éreztem, hogy ma este az egész meccsen küzdöttem, az eredménnyel elégedett vagyok, de tudom, hogy még ennél is lehetek jobb.”

A Wrightnál 25 évvel fiatalabb Humphries nem keresett kifogásokat a vereség után, sportszerűen gratulált ellenfelének, és elismerte, hogy a skót ezúttal jobb volt nála. Hozzátette ugyanakkor, hogy nagyon elégedett a 2024-es évével: „Világbajnokként ez volt a legcsodálatosabb évem. 2025-ben még erősebben fogok visszatérni” – fogalmazott a vesztes fél.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG

4. forduló

Jonny Clayton (walesi, 7., 91.73)–Gerwyn Price (walesi, 10., 92.28) 2:4

Luke Humphries (angol, 1. kiemelt, 99.23)–Peter Wright (skót, 17., 100.93) 1:4

Jeffrey de Graaf (svéd, 89.99)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 83.01) 4:1

Kevin Doets (holland, 89.67)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 31., 94.55) 4:3

Dimitri Van den Bergh (belga, 11., 94.79)–Callan Rydz (angol, 105.31) 0:4

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Luke Woodhouse (angol)

Luke Littler (angol, 4.)–Ryan Joyce (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–Nathan Aspinall (angol, 12.)

Kevin Doets (holland)–Chris Dobey (angol, 15.)

Jonny Clayton (walesi, 7., 91.73)–Gerwyn Price (walesi, 10., 92.28) 2:4

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Jeffrey de Graaf (svéd)

Robert Owen (walesi)–Callan Rydz (angol)