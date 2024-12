Darts-vb: kiesett a két évvel ezelőtti világbajnok Michael Smith!

Az esti program első meccse könnyedén a feledés jótékony homályába merülhetett volna, hiszen ugyan az amerikai Stowe Buntz mindent becsülettel megpróbált a vb-re három év után visszatérő Nick Kenny ellen, ám az összeszedettebben tömegező és hatékonyabban, kereken 50 százalékkal kiszállózó walesi ellen csupán négy legre futotta az erejéből. Ami miatt mégis emlékezhetünk esetleg a mérkőzésre, az a találkozó utolsó legje, amelynek a végén a walesi kifogta a nagy halat, azaz dobott egy Big Fisht: a torna első 170-es kiszállójával nyert, s készülhet a 2021-es vb után másodszor a második fordulóra: szombaton Raymond van Barneveld ellen lesz jelenése.

A második meccsen szintén egy visszatérő vb-szereplő és egy tengerentúli találkozott egymással: az osztrák színekben szereplő Mensur Suljovic egy év szünet után lépett az Ally Pally színpadjára, ellenfele pedig a kanadai Matt Campbell volt, aki tavaly a harmadik fordulóig jutott. S erre most is megtartotta az esélyét, miután döntő szettben felülmúlta Suljovicot, ráadásul a harmadik játszmában egészen parádés játékot villantott, 121.86-os szettátlaggal, négyből három jó kiszállóval és zárásként a torna második 160-as kiszállójával. Campbell a második körben Ryan Searle-lel találkozik, mégpedig a vasárnap délutáni program első meccsén.

A harmadik mérkőzésen bemutatkozott a tavalyi vb-n Luke Littler mellett berobbanó, s elődöntőig jutó Scott Williams, aki ezúttal kicsit beragadt a német Niko Springer ellen kezdéskor és simán elbukta az első játszmát. A másodikban aztán rögtön egy brékkel meg is nyerte az első legjét, s ez elég is volt az egyenlítéshez. Látszott Williamsen, hogy jóval nagyobb összpontosítással játszik, s közben Springer sem adta alább, így a vb egyik legélvezetesebb összecsapását produkálták a felek: 16 maximumot dobtak, mindketten 96-os átlag fölött zártak, és végül a kiszállóival jobban gazdálkodó Williams örülhetett, hiszen a harmadik és a negyedik játszmában brékelt egyszer, így ő lépett a következő fordulóba. A legjobb 64 között pedig majd a 2. forduló utolsó meccsét vívja december 23-án Rob Cross ellen.

Az est zárásaként a két évvel ezelőtti világbajnok, Michael Smith lépett a tábla elé az első fordulóban a transznemű honfitársát legyőző holland Kevin Doets ellen – a sorsolás szeszélye, hogy ők ketten tavaly is a második fordulóban futottak össze, akkor a címvédő brit győzött. Ezúttal jól is kezdte a bemutatkozását, hiszen viszonylag gyorsan begyűjtötte az első szettet, igaz, az is közrejátszott, hogy ugyan a holland jól fogyasztotta a pontjait, de az első játékrészben 11 lehetőségéből egyszer sem tudott kiszállni. A második szettben továbbra is jól tömegezett Doets, és már a duplák ízére is ráérzett, így kétszer is brékelve 3–1-gyel egyenlített. A harmadikra Doets játéka visszaesett, szettátlaga bő tíz ponttal 82.60-ra csökkent, Smith pedig ha nem is kiemelkedő játékkal, de hozta a szettet és ismét ő vezetett. Viszont a negyedik felvonásra megint összeszedte magát a holland, és a középső leget hátsó pályáról nyerve, a saját kezdéseit hozva másodszor is egyenlített. A döntő szettben aztán tovább nőttek az izgalmak, Doets 2–1-es legelőnyben meccsnyilat rontott a dupla 20-ra, az ötödik legben pedig 12 nyilassal került másodszor is brékelőnybe, s miután a szabályok értelmében a második fordulótól a döntő szettben már két leg különbséggel kell nyerni, folytatták a felek. Smith rögtön visszabrékelt, 3–3 után őrült izgalmak közepette hozták a kezdéseiket – sokat elárult, hogy a szettátlaga mindkettejüknek 105 fölött volt. A kilencedik legben aztán Doets hátsó pályáról három darab 140-nel meglepte Smitht, és elvette a kezdését, majd zárásként egy 180-nal megindított kezdése után 15 nyilas leget hozva győzött, és ezzel kiejtette a két évvel ezelőtti világbajnokot, egyben visszavágott a tavalyi vereségért.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Nick Kenny (walesi, 87.66)–Stowe Buntz (amerikai, 87.26) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák, 88.44)–Matt Campbell (kanadai, 93.31) 2:3

Scott Williams (angol, 96.24)–Niko Springer (német, 98.92) 3:1

2. FORDULÓ

Michael Smith (angol, 2., 96.93)–Kevin Doets (holland, 96.90) 2:3

KORÁBBAN

1. FORDULÓ

Chris Landman (holland, 80.71)–Li Lok-jin (hongkongi, 84.4) 1:3

Callan Rydz (angol, 107.06)–Romeo Grbavac (horvát, 97.92) 3:0

Martin Lukeman (angol, 86.66)–Nitin Kumar (indiai, 85.77) 3:1

2. FORDULÓ

Gabriel Clemens (német, 27. 92.39)–Robert Owen (walesi, 98.97) 1:3

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Thibault Tricole (francia, 80.61)–Joe Comito (ausztrál, 81.25) 3:1

Nick Kenny (walesi, 87.66)–Stowe Buntz (amerikai, 87.26) 3:0

Jermaine Wattimena (holland, 98.54)–Stefan Bellmont (svájci, 92.95) 3:0

Wesley Plaisier (holland, 82.56)–Azemoto Rjuszei (japán, 79.23) 3:2

Alan Soutar (skót, 84.19)–Kai Gotthard (német, 89.10) 1:3

Madars Razma (lett, 90.65)–Christian Kist (holland, 94.9) 3:1

Connor Scutt (angol, 101.92)–Ben Robb (új-zélandi, 82.64) 3:0

Luke Woodhouse (angol, 94.38)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki, 81.11) 3:0

Ryan Meikle (angol, 83.53)–Fallon Sherrock (angol, 81.81) 3:2

Ian White (angol)–Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Ryan Joyce (angol, 92.97)–Darius Labanauskas (litván, 89.62) 3:1

Mensur Suljovic (osztrák, 88.44)–Matt Campbell (kanadai, 93.31) 2:3

Scott Williams (angol, 96.24)–Niko Springer (német, 98.92) 3:1

Ricardo Pietreczko (német, 88.68)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.03) 3:0

Cameron Menzies (skót, 83.77)–Leonard Gates (amerikai, 82.96) 1:3

Martin Lukeman (angol, 86.66)–Nitin Kumar (indiai, 85.77) 3:1

Kevin Doets (holland, 88.13)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 87.02) 3:1

Richard Veenstra (holland)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Burton (angol)–Alexander Merkx (holland)

Karel Sedlácek (cseh)–Rhys Griffin (walesi)

Mickey Mansell (északír)–Goto Tomoja (japán)

Florian Hempel (német)–Jeffrey de Zwaan (holland)

Kim Huybrechts (belga, 96.92)–Keane Barry (ír, 94.97) 1:3

Wessel Nijman (holland)–Cameron Carolissen (dél-afrikai)

James Hurrell (angol, 88.75)–Jim Long (kanadai, 79.17.) 3:0

Chris Landman (holland, 80.71)–Li Lok-jin (hongkongi, 84.4) 1:3

Jeffrey de Graaf (svéd, 92.30)–Rashad Sweeting (bahamai, 82.88) 3:1

Jim Williams (walesi, 94.1)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 86.63) 2:3

Ricky Evans (angol, 86.23)–Gordon Mathers (ausztrál, 87.57) 3:2

Niels Zonneveld (holland, 93.19)–Robert Owen (walesi, 91.64) 1:3

William O’Connor (ír)–Dylan Slevin (ír)

Callan Rydz (angol, 107.06)–Romeo Grbavac (horvát, 97.92) 3:0

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Humphries (angol, 1., 90.79)–Thibault Tricole (francia, 85.62) 3:0

Raymond van Barneveld (holland, 32.)–Nick Kenny (walesi)

James Wade (angol, 16., 97.01)–Jermaine Wattimena (holland, 99.17) 0:3

Peter Wright (skót, 17., 89.63)–Wesley Plaisier (holland, 93.77) 3:1

Stephen Bunting (angol, 8.)–Kai Gotthard (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 25.)–Madars Razma (lett)

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Connor Scutt (angol)

Mike De Decker (belga, 24., 87.38)–Luke Woodhouse (angol, 88.38) 1:3

Luke Littler (angol, 4.)–Ryan Meikle (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 29.)–Ian White (angol)/Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 13.)–Ryan Joyce (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Matt Campbell (kanadai)

Rob Cross (angol, 5.)–Scott Williams (angol)

Gian van Veen (holland, 28.)–Ricardo Pietreczko (német)

Nathan Aspinall (angol, 12., 88.03)–Leonard Gates (amerikai, 83.41) 3:1

Andrew Gilding (angol, 21.)–Martin Lukeman (angol)

Michael Smith (angol, 2., 96.93)–Kevin Doets (holland, 96.90) 2:3

Krzysztof Ratajski (lengyel, 31.)–Richard Veenstra (holland)/Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 15.)–Stephen Burton (angol)/Alexander Merkx (holland)

Josh Rock (északír, 18.)–Karel Sedlácek (cseh)/Rhys Griffin (walesi)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Mickey Mansell (északír)/Goto Tomoja (japán)

Daryl Gurney (északír, 26.)–Florian Hempel (német)/Jeffrey de Zwaan (holland)

Gerwyn Price (walesi, 10. kiemelt, 91.32)–Keane Barry (ír, 86.81) 3:0

Joe Cullen (angol, 23.)–Wessel Nijman (holland)/Cameron Carolissen (dél-afrikai)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–James Hurrell (angol)

Brendan Dolan (északír, 30.)–Li Lok-jin (hongkongi)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jeffrey de Graaf (svéd)

Ross Smith (angol, 19.)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Dave Chisnall (angol, 6.)–Ricky Evans (angol)

Gabriel Clemens (német, 27. 92.39)–Robert Owen (walesi, 98.97) 1:3

Dimitri Van den Bergh (belga, 11.)–William O’Connor (ír)/Dylan Slevin (ír)

Martin Schindler (német, 22.)–Callan Rydz (angol)